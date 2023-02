Enrique Araoz sobre El Visitante: «El mejor premio es el reconocimiento de nuestra gente»

La esperada película del director cochabambino Martín Boulocq protagonizada por Araoz, Svet Mena y los uruguayos César Troncoso y Mirella Pascual se estrena el próximo 2 de marzo en las salas del país.

El Visitante, la nueva película del destacado realizador nacional, Martín Boulocq hace su esperado estreno en todas las salas de Bolivia el próximo 2 de marzo después de haber obtenido múltiples premios en su exhibición internacional.

Protagonizada por los noveles Enrique Aráoz y Svet Mena junto a Romel Vargas, Teresa Gutiérrez y los uruguayos César Troncoso y Mirella Pascual, las entradas para el esperado cuarto largometraje de Boulocq ya se encuentran disponibles.

“Pienso que el mejor Premio que podemos obtener es el reconocimiento de nuestra gente, ninguno de los festivales se equipararía al premio de nuestra gente”, indica Enrique Aráoz.

Para el actor protagónico de El Visitante, en los últimos años en Bolivia se han realizado grandes producciones muy reconocidas fuera del territorio nacional, por lo que para él, es importante que la gente asista a salas ahora que se tiene la oportunidad.

Aráoz interpreta a Humberto, padre de Aleida (Svet Mena), quien después de salir de la prisión, se gana la vida modestamente cantando en velorios. Su mayor deseo es reconstruir su relación con su hija y brindarle una vida digna, pero los abuelos de la niña, pastores evangélicos influyentes, no están dispuestos a ceder la custodia de su única nieta. Acorralado financiera e ideológicamente, Humberto se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha simultáneamente contra una poderosa institución eclesiástica a la que alguna vez perteneció.

Ambientada en la ciudad de Cochabamba, la película El Visitante es una sombría meditación sobre las clases sociales, las relaciones familiares y el creciente poder del evangelismo en América Latina, reflexionando sobre los persistentes legados del colonialismo en la región y las nuevas formas de dependencia ideológica que guían a nuestras sociedades.

Es la primera vez que Aráoz, quien es cantante lírico, participa en un largometraje y aunque tiene experiencia en teatro es muy cercano a la música clásica desde su infancia donde aprendió de manera empírica a través del piano gracias a su madre, quien tocaba en su casa.

“Vi que mi pasión era otra, y que necesitaba hacer estudios serios musicales con especialidad de canto lírico, así que terminé ingresando a la Academia de Música Man Césped, y luego continúa todo el devenir de aprendizaje que vengo cultivando hasta el día de hoy”, explica el novel actor.

Respecto a la relación común que puedan tener entre el canto lirico y la actuación en películas, Aráoz piensa que una disciplina aporta mucho a la otra, y viceversa. Al interpretar a un cantante de velorios, Aráoz en el El Visitante, hecha mano de su experticia, el canto y la música.

“Es una relación de aporte y complemento, principalmente la de un músico cantante y más aún la de un cantante lírico. Esto porque cuando uno interpreta una canción, “si se quiere hacer una buena interpretación”, el cantante debe entrar en papel, aunque no tenga un personaje definido, cualquier canción tiene un personaje, y el cantante debe entender y decodificar qué personaje interpreta y cantar con esa identidad, más aun hablando de canciones”, explica Araoz.

Bolivia y la producción de “cine nacional”

Como la mayoría de las últimas producciones nacionales con un éxito considerable en su paso por muestras internacionales, el filme recibió el apoyo del fondo del Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) de Bolivia y del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual de Uruguay (INCAU).

Desde su estreno en la competencia oficial del Festival de Tribeca en Nueva York, Estados Unidos, donde se hizo con el Premio al Mejor guion – coescrito entre Boulocq y el referente nacional Rodrigo Hásbun-, el director cochabambino no ha dejado de apuntar hacia la importancia de una Ley de cine, así como también otras políticas públicas alrededor del septimo arte.

“No me voy a cansar de decir que el cine nacional no puede existir sin el apoyo del Estado. No hablo de hacer películas, eso sí, se pueden hacer películas sin apoyo estatal, de una u otra forma. Me refiero al cine nacional cuando hablamos de un sistema de producción que genere empleos, cree imagen país, proyecte su cultura al mundo, aporte al turismo, traiga capital, genere debate social, refuerce identidad, etc, en suma, que genere riqueza de todo tipo”, recalca Boulocq (Lo más bonito y mis mejores años – Eugenia) , considerado uno de los directores nacionales con mayor trayectoria.

“Los que hacemos cine, al menos la mayoría, lo sabemos. Pero hay políticos que no terminan de entenderlo, y peor aún, hay grupos empresariales con mucho poder que lo entienden menos, porque lo ven -errónea y obtusamente- como una amenaza a sus intereses. La ley aprobada en 2018 aún no tiene vigencia porque carece de reglamentación”, enfatiza el realizador.

Consultado sobre la identidad de su cine y sobre sus búsquedas profesionales, Boulocq responde: “Principalmente, busco dar testimonio de la sociedad que me ha tocado vivir. Tratar de entender aquello a través de historias y personajes. Problematizar inquietudes que me afectan y que considero que afectan a otros”.

Las entradas para ver el filme El Visitante ya se encuentran disponibles en el sitio de primes.cinema.com.bo, su estreno es el jueves 2 de marzo en todas las salas del país.