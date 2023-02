Esta es la trayectoria de los candidatos a la Directiva del Comité pro Santa Cruz

Leonardo Martínez es conocido por su trayectoria como corredor cruceño de rally que. En uno de los actos del Rally Dakar en 2018 se dirigió al entonces presidente, Evo Morales, para pedirle que respetara la Constitución.

“La mayoría votamos no, cuando entro al Dakar me someto a todas las reglas, no soy político, yo solamente le pido, respetemos la Constitución, respetemos el 21 – F, solamente eso le pido”, manifestó en un acto público que era televisado.

Martínez fue viceministro de Deportes, durante el gobierno de Jeanine Áñez.