Evo: dirigentes del Pacto de Unidad cuotearon con Añez; hoy están «pegados como garrapata al Lucho»

El expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, reveló este domingo que acaba de informarse que durante la gestión 2019-2020, algunos dirigentes del Pacto de Unidad tuvieron cuotas de poder en el gabinete de Jeanine Añez, aunque se abstuvo de identificarlos.

Fuente: erbol.com.bo

“Ahora me estoy informando, lamentablemente, algunos dirigentes del Pacto de Unidad, de tiempos del golpe 2019-2020, han cuoteado con Añez, tenían ministros y tenían dirigentes; no quiero decir por ahora, esos compañeros, algunos bien pegados como garrapata al Lucho. ¿Con qué conciencia será? ¿Con qué moral será? No entiendo. No todos somos iguales, lamentablemente”, manifestó en su programa dominical desde el Trópico.

El Pacto de Unidad fue una alianza de organizaciones y confederaciones sindicales que fue conformada el 2006 por la Confederación de Trabajadores Rurales de Bolivia (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), y fue el sustento político de los 14 años de gobierno de Evo Morales.

Lejos de aquella alianza, Morales entiende ahora que la intención de fraccionar al MAS viene desde la época de Añez y continúa con algunos de sus compañeros que intentaron hacer desaparecer al MAS-IPSP con cartas falsas acusando al vicepresidente de ese partido de tener vínculos con el narcotráfico y, recientemente, con la impugnación al Estatuto Orgánico ante el Tribunal Constitucional.

Cree que algunas autoridades de gobierno, sin ser militantes, están detrás de esta intención de anular artículos del Estatuto del MAS que, según dijo, fue aprobado de manera consensuada en congresos internos con participación de dirigentes del Pacto de Unidad, mineros y otros sectores.

Dijo que el MAS-IPSP está en la mira de la derecha y en la mira de algunos compañeros que tienen el afán de destrozar al MAS o que ocurra lo mismo del año 1964 cuando el MNR se fraccionó en ocho partidos después del golpe a Paz Estenssoro.

Manifestó que cuando se estaba tratando la propuesta de “líder nato” -que es una de las impugnaciones contra el Estatuto – él rechazó la propuesta y pedía a las organizaciones sociales que dicha declaratoria lo traigan en resoluciones aprobadas de manera sectorial.

Ahora que ya está en vigencia el Estatuto, el expresidente masista recuerda que, en América Latina, la mayoría de los países tiene líderes como Víctor Paz Estenssoro que para los movimientistas sigue siendo su líder; al igual que en Argentina, en Cuba o en Uruguay donde existen partidos en torno a un solo liderazgo.

Luego de su programa radial, Morales estuvo en una asamblea en la localidad de Chipiriri, Trópico de Cochabamba, donde admitió que el MAS necesita nuevos líderes y pidió a sus seguidores que, si algún joven resulta buen dirigente, es bueno, sano, honesto y humilde, hay que cuidarlo.

“Hay que recomendarlo para que de acá a poco tiempo se proyecte; necesitamos líderes, no solamente le digo a Chipiriri, a todo el Trópico, sino a toda Bolivia. Necesitamos nuevos líderes, el tiempo pasa, la vida es prestada, cómo no vamos a querer entonces que haya nuevos líderes para seguir con nuestro proceso de cambio”, dijo en su alocución.

Señaló que cuando llegaron por primera vez al Palacio en 2006, decían que no están de paso ni son inquilinos de Palacio de Gobierno, sino que llegaron para quedarse toda la vida y con el tiempo demostraron que Bolivia tiene mucho futuro, aunque lamentó estar enfrentando una división interna por la aparición de “unos llamados que dicen, “jovencitos nomás, viejitos fuera”.