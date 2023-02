Fabol se resguarda ante el intento de crear otro gremio de jugadores de fútbol

Ante el anuncio de la posibilidad de iniciar un proceso eleccionario para la conformación de la Asociación de Futbolistas en Actividad, la Federación Sindicar de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) aseguró que no lograrán “destruirlos” porque su labor es defender los derechos laborales de los jugadores, motivo por el que son los únicos en Bolivia reconocidos por FIFpro.

“No van a lograr destruirnos porque lo que nosotros hacemos es pelear por los derechos de los jugadores. Con la conformación de la Asociación lo que quiere la Federación (Boliviana de Fútbol) es volver a una etapa de esclavitud donde el jugador sea sumiso, no se queje de nada y si quieren le pagaban o no”, dijo Luis Caballero, asesor legal de Fabol.

El técnico Julio César Baldivieso, en una entrevista con Facetas deportivas, ayer le dio la razón a Caballero, ya que señaló que antes de Fabol no tenían quien los defienda.

“Considero que Fabol ha sido un avance importantísimo para los futbolistas, para que puedan cobrar sus salarios, sus contratos, cosa que hace unos años atrás no teníamos donde acudir, porque es cierto lo que decía Erwin Romero, de que el dirigente metía tu pase a una caja fuerte y no jugabas más al fútbol o te sancionaban y te cortaban la carrera”, comentó Baldivieso.

El exinternacional boliviano dijo sobre Fabol que, aunque su única manera de presionar sea con paralizar el trabajo de la selección o no iniciar los campeonatos, hoy en día es la entidad que vela por los jugadores, quienes tienen dónde acudir si necesitan ayuda.

“Por lo menos hoy en día el jugador tiene donde acudir, si bien el único recurso que les queda es parar a la selección para que puedan cobrar, así que Fabol es un apoyo enorme para los futbolistas, quienes no pueden permitir que desaparezca, porque creo que es un logro importante para todos los que estamos inmiscuidos en el fútbol”, aseguró el entrenador valluno.

La semana pasada, el presidente de la Comisión Electoral de la FBF, Limbert Cardozo, indicó que “dentro del estatuto de la FBF, Fabol no existe, porque el estatuto establece una asociación de jugadores y que su Comité Ejecutivo debe estar compuesto por futbolistas en actividad”.

Cardozo sostuvo que por la situación que atraviesa el fútbol boliviano “nosotros estamos convocando una reunión para el fin de semana, para resolver tal vez sacar una convocatoria”.

Ante esta posibilidad Caballero explicó que Fabol está “afiliada a la FIFpro” y que si en algún momento se crea la asociación de futbolistas y se los afilia a la FBF, ellos nunca lograrán el reconocimiento de FIFpro, porque debe ser una institución independiente.

“La FIFpro no va a reconocer a esa asociación porque no es un sindicato para empezar y porque estará dentro de la federación. Para estar en la FIFpro tienes que ser independiente, por eso la FIFpro es una institución mundial y la FIFA es otra institución, FIFpro no está dentro de la FIFA”, destacó Caballero.

En ese entendido, el jurista dijo que Fabol no requiere de un reconocimiento de la FBF, porque tienen su “personería jurídica propia del Ministerio de Trabajo”.

FIFpro denuncia a la FBF ante la FIFA

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFpro) denunció a la FBF ante la FIFA por “injerencia intolerable” la pretensión de conformar una asociación de jugadores.

El titular de FIFpro, David Aganzo, señala en la nota que “esto se plantea con un tono de injerencia intolerable, que rompe el principio de mutuo respeto entre las organizaciones sindicales y deportivas” y lamenta que “una federación piense que puede crear un sindicato, tratando de emular regímenes antidemocráticos”.