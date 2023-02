Falsos dirigentes pidieron dinero a cambio de licencias de conducir en campaña gratuita en Vinto

Casi 60 personas entregaron una importante suma de dinero por obtener licencias de conducir. El caso es investigado como estafa.

Fuente: Unitel

Alrededor de 60 personas fueron víctimas de estafa mientras buscaban adquirir su licencia de conducir en Vinto, las víctimas denuncian que supuestos dirigentes de ese municipio cochabambino les pidieron dinero para entregarles estos documentos.

Los hechos se registraron durante una campaña gratuita para la obtención de estos documentos realizada por el Servicio General de Identificación Personal (Segip), sin embargo, fueron sorprendidos por personas inescrupulosas.

Las víctimas cuentan que acudieron a brigadas móviles para la obtención de estas licencias, cuando fueron captados por estas personas mientras realizaban la fila, en el lugar les ofrecieron poder entregarles el documento de manera inmediata si pagaban la suma de Bs 850.

Muchos de los presentes, buscaron la forma de conseguir el monto de dinero que les pedía sin tener conocimiento que podían obtener el mismo beneficio sin ningún costo.

“Me dijeron que muchos están reprobando, yo les ayudaré, yo le he pagado, inclusive me había dicho Bs 900 dame, ahorita te lo voy hacer y le he dado”, contó a UNITEL, Fabián Flores, afectado.