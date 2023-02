Gobernación cruceña conmina a la población a participar de la gran minga este domingo para combatir el dengue

Ronald Veizaga, vocero del Ministerio de Hidrocarburos, explicó el viernes en Asuntos Centrales que el decreto 4794 no limita el uso de gas a los industriales, como denunció la Cámara de Industria, Comercio (Cainco), y que busca ordenar el sector eléctrico.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

«Este decreto no limita el uso de gas, lo que hace es ordenar el sector eléctrico. Se identificó que más de 100 empresas generan electricidad con instalaciones ilegales de gas, porque no declaran. Una generación pequeña de un industrial no es eficiente como lo es una grande que se dedica a eso. La generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es dos o tres veces más eficiente que generar electricidad de manera indivitual”, explicó.

El funcionario dijo que todas las empresas deben cumplir con las normas y asumir los costos de mantener el SIN, que genera electricidad para todo país.

“Para algunos es conveniente porque no pagan tasa de aseo o alumbrado público y no pagan las obligaciones de mantener ese sistema como otros. Se libera de cargas que todos asumimos», cuestionó.

Aclaró que no se restringirá el gas para el uso industrial, pero si para la generación de electricidad individual, cuando pueden conectarse al SIN.

«No hay un límite para decir ya no use gas en su rubro, pero sí, si se está usando gas para la generación de electricidad», puntualizó el vocero del Ministerio de Hidrocarburos.

Actualmente, se pidió a los industriales un plan de adecuación y están abiertos para el diálogo.

De no acatar el decreto, las empresas serán fiscalizadas y se les cortará el servicio de gas.