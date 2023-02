Gobernador Montes califica como una torpeza el revocatorio contra Luis Arce

Redacción Central / Bolinfo / Tarija

Fuente: El Periódico

La jornada del viernes 24 de febrero, en medio de una conferencia de prensa, el Gobernador Oscar Montes, puntualizó que la decisión que tomaron los cruceños referente a un revocatorio en contra del presidente Luis Arce Catacora, es un acto democrático y soberano, sin embargo, considera que no es la manera de responder a una persecución política.

“ Me parece una torpeza, yo no creo que esa sea la forma de responder a una persecución política, es decir, si les criticamos a ellos, al gobierno, que actúa de mala manera, y nosotros queremos hacer lo mismo, me parece que no corresponde, yo no hubiera sugerido aquello, me parece que es oportuna la iniciativa que tuvieron un grupo de juristas, para buscar una reforma en la justicia”, dijo Montes.

En este sentido, Montes, cuestionó, referente a que persona en Bolivia, está de acuerdo con la forma en la que actúa la justicia, destacando que mayoritariamente el pueblo boliviano, está pidiendo a gritos que la misma, sea imparcial e independiente del poder político.

“Buscamos que la justicia, nos garantice los derechos constitucionales y que nos garantice la libertad y el derecho a la libertad, la justicia hoy está siendo utilizada para fines políticos partidarios, eso no es un secreto, eso lo vemos todos los días, necesitamos una justicia que sea independiente del poder político y que se dedique a hacer cumplir las normativas y la constitución en Bolivia”, dijo Montes.

A su vez Montes, subrayó, que no es una casualidad, que quienes son opositores al Movimiento al Socialismo, tengan que estar permanentemente asistiendo a la fiscalía y a los estrados judiciales, mientras que, quienes pertenecen al MAS, no son ni siquiera investigados.

“Yo ya estoy mandando una carta a la contraloría del estado, donde hay una enorme cantidad de obras, sobre todo en O Connor y Bermejo, que han sido ejecutadas por autoridades que pertenecen al MAS, obras que le han costado decenas de millones a los tarijeños, centenas podríamos decir, sin temor a equivocarnos y que están ahí botadas, tenemos caminos asfaltados, construcción de estadios, centros policiales, programas de asistencia a los productores que costaban 40 a 50 millones de bolivianos, y están ahí, no hay ninguno si quiera en fase de investigación, en Bolivia la justicia no es igual para todos, esta claro de que hay un favorecimiento a quienes pertenecen al MAS ”, dijo Montes.

Por su parte el Director Cívico de Tarija, Jesús Gira, indicó, que el revocatorio, está establecido en la constitución política del estado, resaltando que la población, está en todo su derecho de solicitarlo.

“Ya hemos tenido una experiencia a nivel nacional, recordemos cuando estaba el ex presidente Evo Morales, el cual ha querido medir fuerzas con referencia al tema de los anteriores prefectos , es decir revocarles su mandato, todas las autoridades se han ido y obviamente todas han sido ratificadas, entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo, el soberano es quien tiene el poder, y si el soberano indica que hay que apostar para lo que vienen a ser los revocatorios, pues no hay que temerlos”, dijo Gira.

Gira, mencionó, que la población en general, ya está cansada y desgastada de estar en manos de un gobierno dictatorial que pretende imponer y jugar con la justicia, por lo que expresó, que lo más probable es que el soberano, se levante a favor de sus derechos.

DATOS:

Gobernador Oscar Montes asevera que la justicia únicamente favorece a los pertenecientes al MAS.

Director Cívico de Tarija, destaca que el soberano es quien tiene el poder de decidir a favor del futuro de Bolivia.