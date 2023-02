Gobierno asignó más de 800 ítems en salud para el departamento de Santa Cruz en la gestión 2021 y 2022

Fuente: ABI

Entre las gestiones 2021 y 2022, el Gobierno central asignó más de 800 ítems de personal médico para el departamento de Santa Cruz, informó este miércoles el ministro de Salud, Jeyson Auza.

La autoridad lamentó las declaraciones de algunos dirigentes del Colegio Médico que cuestionaron la falta de ítems en salud para ese departamento.

“Decir que en siete años no se ha asignado ítems, es una mentira. Solamente, en la gestión 2021 y 2022 hemos asignado más de 800 ítems al departamento de Santa Cruz”, dijo Auza en conferencia de prensa.

Destacó que los ítems de profesionales en salud fueron asignados en coordinación con los hospitales, centros de salud y municipios cruceños.

“Y si los dirigentes se refieren a que en siete años no se ha dado ítems a esos dirigentes para que ellos puedan hacer política con los mismos, tal vez tengan razón en ello, no lo hemos hecho en 2021 o 2022 y no lo vamos a hacer, no vamos a otorgar ítems a dirigentes como antes se hacía”, enfatizó.