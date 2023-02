Gobierno califica de «rumores» las acusaciones contra el hijo de Luis Arce

Fuente: lostiempos.com

El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este jueves que la denuncia mediática del diputado del «ala evista» del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, contra el hijo del presidente Luis Arce, sobre el litio, carece de seriedad y prueba de ello es que no se oficializó ante la Fiscalía.

Entrevistado por RTP, Lima afirmó que el Gobierno se hablará sobre «rumores» y aseveró que no hay denuncia penal en contra del hijo del primer mandatario.

«Nosotros no hablamos sobre rumores. El Diputado Arce ya ha hablado en temas que se han quedado en conferencia de prensa, no hay denuncia penal sobre este aspecto, fomentar el debate mediante rumores no es apropiado», afirmó.

El pasado miércoles, el diputado del «ala evista» del MAS, Héctor Arce, denunció que Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, estaría involucrado en las negociaciones para favorecer supuestamente a una empresa con interés en el litio boliviano.

El Ministro de Justicia, al respecto, aseveró que la empresa china que firmó contrato con el Estado para la explotación del litio no es la mencionada por Arce en su denuncia mediática.

«Gran denuncia si quien firmó el contrato, esta empresa no es la que ha sido objeto de las denuncias (…) (El diputado Arce) Está faltando a la verdad, está planteando fotografías, audios inconexos que no pasan de rumor», indicó.

Acotó que el que la denuncia se haya hecho ante los medios y no así ante la Fiscalía demuestra la falta de seriedad en la acusación.

«No los lleva a la Fiscalía como corresponde y fundamentalmente no tiene lógica, no tiene sentido que esté acusando de un hecho que no ha ocurrido», afirmó.

Finalmente, el Ministro de Justicia reprochó que se ataque a la familia de los políticos y pidió que esa práctica sea desterrada.

«No es apropiado, no es correcto, es una falta de ética. Invitamos al diputado Arce que sea más responsable con las acusaciones», finalizó.

La denuncia

«Hemos elaborado una presentación a manera de buscar, (y) hemos encontrado alguna información. Los Tiempos, el hijo es relacionado a grandes áreas del área energética, Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, es relacionado con los grandes negocios del litio. El País, de España, hace referencia a despidos y sospechas en el proceso de selección de las empresas para exploración de litio boliviano, acá abajo dice la presencia de Luis Marcelo Arce Mosqueira enloda, enturbia el proceso de selección», dijo el diputado en la conferencia de prensa.

El diputado ‘evista’, según reporte de la ANF, mostró a través de unas diapositivas tres correos electrónicos. Con el primero, de fecha del 24 de marzo de 2020, indicó que el hijo del presidente de Bolivia solicitó una videollamada con la empresa «Lilac Solutions» para exponer la presentación denominada: «Oportunidades en la monetización e industrialización de las salmueras de sal de litio de Bolivia».

En el segundo email, del 28 de octubre, el presidente de la empresa «Lilac», Felipe de Mussy, le responde a Marcelo Arce Mosqueira para manifestarle su emoción por trabajar con él y anuncia que sostendrán una reunión.