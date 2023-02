Gobierno espera que el nuevo titular del Comité Cívico pro Santa Cruz privilegie el diálogo

Si el nuevo titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, no privilegia el diálogo y la construcción de una agenda entre el Gobierno y la región, el conflicto seguirá instalado en la capital oriental, auguró este sábado el vocero presidencial, Jorge Richter.

“¿Podrá lograr esto? Por supuesto que no es fácil, pero si no tiene personalidad propia y decisiones propias para conducir con una mirada de mayor diálogo, de mayor consenso, de construcción de agenda para los debidos acompañamientos entre el Gobierno y la región, si no logra aquello, si el camino es nuevamente seguir por la vía de la violencia, de la confrontación, pues allí se podría rápidamente afirmar que la centralidad política del país, desde el punto de vista del conflicto, seguirá instalada en Santa Cruz”, dijo en entrevista con la radio Kawsachun Coca del trópico de Cochabamba

En un departamento de más de 3 millones de habitantes, 260 delegados de 15 provincias y 24 instituciones cruceñas eligieron de una candidatura única a Larach como presidente del Comité Pro Santa Cruz.

Como no ocurrió en otros procesos, las elecciones estuvieron marcadas por denuncias de falta de democracia, discriminación y manipulación.

Larach fue elegido presidente del Comité Pro Santa Cruz 2023-2025 y es parte de la cúpula de poder cruceño que avaló tres paros cívicos en Santa Cruz en 2022 y una ola de violencia contra instituciones estatales, bienes privados y viviendas de autoridades nacionales.

Si el cívico, quien asumirá el cargo en las siguientes horas en reemplazo de Rómulo Calvo,

quiere diálogo, será, en opinión de la autoridad de la Presidencia, “una característica distinta y con unos resultados diferentes”.

Según Richter, las élites del comiteísmo actual están sobrepasadas por la ansiedad de poder y dominadas por el desprecio a un sector de la sociedad que viene de raíces populares del campo.

“Entonces, por supuesto, este desprecio ha ido devastando sus propias instituciones”.

El comiteísmo, dijo, ha sido una ideología de metodologías muy violentas en la gestión de sus dos últimos presidentes en alusión a Calvo y Fernando Camacho.

“Y ahí esperamos que el señor Larach tenga algo que se quiere cuando se asumen estos cargos: Personalidad propia, no ser el instrumento de nadie, ni de grupos de poder”.

