En las granjas se realizan pruebas PCR a las aves para detectar el virus, en caso de resultados positivos se encapsula y se ingresa a cuarentena y se procede a la eliminación.

No hay motivo para subir los precios, asegura el Gobierno. Foto: APG

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad (Senasag) y los avicultores de Cochabamba realizan controles en las granjas para evitar la propagación de la gripe aviar.

“Se han realizado diagnósticos, las pruebas PCR y en aquellos que han dado positivo se ha producido la cuarentena, es decir se ha encapsulado toda el área y a toda la población, y posteriormente se ha producido la eliminación de estas aves”, dijo Silva a La Razón Radio.

En el caso de los diagnósticos que se realizan a las aves, ya se efectuaron en granjas de los municipios de Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya y Cliza, donde se detectaron focos de contagio, por lo tanto, se procedió al encapsulamiento de los mismos.

En caso de detectar casos positivos de gripe aviar en las aves se procede a la eliminación, como en el caso de granjas en Sacaba, donde más de 160.000 aves fueron sacrificadas.

Sin peligros

Además de ese trabajo, Silva afirmó que esta enfermedad que se da en aves y que es conocida como gripe aviar H5 no es contagiosa al ser humano, tras su ingesta tanto por la carne de pollo como por el consumo de huevo.

Por tanto, dijo que el consumo de estos alimentos está garantizado, toda vez que el Sesanag realiza los controles sanitarios en los mataderos avícolas para evitar que los pollos para el consumo humano salgan con el virus.

“Todos los pollos que salen son faenados, pasan por el matadero avícola y de este matadero no está saliendo ni un pollo al mercado si no ha pasado por el registro y control sanitario del Senasag”, añadió.

También afirmó que se evita que salgan pollos vivos desde Cochabamba para evitar que la enfermedad se propague a otras regiones.

Producción

Silva aseguró que la eliminación de los más de 160.000 pollos en Sacaba no representa ni el 0,1% del total de la producción nacional que asciende a los 20 millones por mes y el consumo alcanza a los 18 millones.

Por lo que pidió a la población no tener susceptibilidad por una presunta escases de carne de pollo ni de huevos.

“Tenemos un margen de dos millones de pollos. ¿Cuántos se han eliminado? 160.000 pollos, eso no es ni el 0,1%, por lo tanto, eso no afecta la producción ni afecta el abastecimiento, eso significa que no debería tener ningún efecto en el precio de la carne de pollo o del huevo”, dijo.

La autoridad lamentó que, debido a estos problemas, como la gripe aviar, algunos comerciantes, principalmente los intermediarios, eleven el costo del producto arguyendo escasez por la gripe aviar, hecho que fue reprochado.