¿Hay o no escasez de dólares en Bolivia?: El Gobierno, la oposición y un analista se refieren al tema

CAUSA Y EFECTO El 8 de febrero, el BCB anunció que compraría (a través del Banco Unión) dólares a los exportadores privados a 6,95 bolivianos y sin costos extra por los trámites. Algunos cambistas elevaron también la compra de dólares a 6,95 para tener una oferta competitiva.

Ante publicaciones en pasados días de una supuesta escasez de dólares y un incremento en el tipo de cambio en el país, autoridades del Gobierno nacional afirmaron que estas aseveraciones “no tienen fundamento”, mientras que en la oposición creen que la reciente medida del BCB de comprar billetes norteamericanos a mejor precio a los agentes exportadores tiene algo que ver con esta situación.

“No es verdad que haya incrementado, porque las casas de cambio son, además, entidades de servicios complementarios que son reguladas por la ASFI y por tanto también tienen que respetar los márgenes que se les da para la adquisición y para la venta de los dólares”, afirmó la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, en conferencia de prensa.

En tanto, el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, dijo que tras una evaluación reciente se evidenció que estas casas de cambio atienden con normalidad a la demanda de la ciudadanía.

“Los tipos de cambio no superaron las barreras establecidas según la norma, el mercado cambiario no tiene comportamientos anormales, por lo que no hay necesidad de generar incertidumbre ante aseveraciones que no tienen fundamento”, aseguró.

La autoridad precisó que en este momento no se advierte escasez de divisas y el tipo de cambio se mantiene dentro de los límites oficiales de compra y venta establecidos.

El lunes, El Deber hizo un recorrido por las casas de cambio en Santa Cruz, donde los librecambistas atribuyeron la escasez de dólares al periodo estacional (recién habrá exportaciones), pero también a la decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de comprar el dólar a mejor precio a los exportadores.

Eusebio Mendoza, librecambista que desarrolla su actividad en la capital cruceña, precisó que hace unas dos o tres semanas empezó a subir la demanda de dólares de la población.

La Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros recordó que las casas de cambio no pueden realizar transacciones cambiarias fuera de los rangos establecidos (Bs 6,86-Bs 6,96).

En las últimas semanas, el Gobierno anunció varias medidas para incrementar las Reservas Internacionales Netas (RIN). Es así que tres empresas privadas nacionales se convirtieron en las primeras que concretaron la venta de sus divisas, fruto de sus exportaciones, a través de cuatro transacciones, por un total de $us 4,4 millones con el tipo de cambio “diferenciado” de 6,95 bolivianos.

Una norma le permite al ente emisor la compra de divisas al sector exportador con un tipo de cambio de 6,95 bolivianos por dólar, superior al valor que ofrece el sistema financiero. Con la medida, el BCB espera captar al menos unos 1.000 millones de dólares.

Dos legisladores de oposición advirtieron que las medidas del BCB para recaudar divisas ante la escasez de estas en las Reservas Internacionales Netas (RIN) impulsan la variación del tipo de cambio y una leve alza del dólar.

“Ya está subiendo el dólar y estamos emulando a Argentina, donde hay distintos tipos de cambio para cada sector. Hoy en día, aquí en Bolivia hay un tipo de cambio para los exportadores, reconocido por el Estado, y los cambistas ya están tomando sus recaudos”, manifestó ayer el senador Javier Martínez (CC), citado por Los Tiempos.

El economista Gabriel Espinoza, consultado por el mismo medio, alertó que esta medida fuerza las bandas del tipo de cambio (entre 6,86 y 6,96) hacia arriba; además de generar susceptibilidad en la gente.

El senador Martínez añadió: “El ciudadano comenzará a ahorrar en dólares porque está viendo que se están acabando las reservas y eso significa que mañana mi dinero va a perder valor”.

Observó también que, en Yacuiba, frontera con Argentina, el dólar se vende a 7,01 bolivianos. “Los argentinos vienen a comprar dólares y no como decían hace poco que compran y ahorran en bolivianos”, dijo.

En la misma línea, el diputado Wálter Villagra (CC), miembro de la Comisión de Política Económica, donde se aprobó el proyecto de ley para monetizar el oro, señaló que si bien el tipo de cambio se mantiene fijo, “hay pequeñas franjas”.

“Se está camuflando la bolivianización de la economía, pero ya se está premiando la venta de dólares de ciertos sectores como el envío de remesas y de exportadores privados”, señaló.

