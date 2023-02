Inseguridad ciudadana: Loza le recuerda a Del Castillo que prometió hasta helicóptero para El Alto

Fuente: erbol.com.bo

Después del atraco armado registrado el jueves en El Alto, el senador del ala “evista” Leonardo Loza pidió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, actuar con mayor fuerza contra la delincuencia, pero también le reprochó no haber cumplido aún con su promesa de entregar un helicóptero para la seguridad ciudadana en la ciudad alteña.

“Nuestro Ministro de Gobierno tenía que haber entregado un helicóptero en contra la violencia y el robo en la ciudad de El Alto y hasta ahora no hemos visto”, dijo Loza en conferencia de prensa.

En mayo de 2022, el Ministro de Gobierno ya anunció que entregaría un helicóptero de alta tecnología secuestrado al narcotráfico, para las tareas de seguridad ciudadana en la ciudad de El Alto.

“No sé si ese helicóptero estará sobrevolando ya la ciudad de El Alto. Hay veces mentir al pueblo no es bueno, engañar al pueblo no es bueno, manipular a un pueblo, a una ciudad, no es bueno”, reprochó el senador.

Loza enfatizó que el ministro Del Castillo tiene que actuar con toda la fuerza de la Policía Boliviana en contra de los delincuentes.