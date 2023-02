Fuente: https://www.la-razon.com

Jerjes Justiniano, otrora ministro de la Presidencia de Jeanine Áñez, aseguró que está en Perú por un caso de salud y que en los próximos días analizará en qué país solicitará asilo, dado su inclusión en el caso Golpe de Estado I.

“Están dadas las condiciones para que mi persona pueda solicitar un asilo político en cualquier parte. Estoy en Perú por temas de salud y no he definido dónde voy a solicitar el asilo político”, declaró a radio Éxito.

Salud

El 3 de febrero, Justiniano viajó a Brasil para realizarse un estudio médico del corazón y seis días después se confirmó que había sido citado por el Ministerio Público como testigo en el caso Golpe de Estado I.

Su declaración estaba programada para este lunes; sin embargo, el Ministerio Público rechazó un memorial que presentó el abogado Alaín de Canedo, que justificó su salida del país.

“El Ministerio Público no quiere recibir el memorial porque no tenía mi firma física y eso me hace sospechar que se quería librar una orden de aprehensión”, dijo el exministro.

Trampa

Agregó que “la verdadera intencionalidad del Ministerio Público es una trampa”.

“Buscan citarme como testigo y cambiar mi situación a imputado para aprehenderme, por eso no están dadas las condiciones para que vuelvan a Bolivia”, reiteró Justiniano.

En su criterio, si retorna al país “sería una crónica de una muerte anunciada”.

“Lo más probable es que me aprehendan y sería una tontería volver; entonces, se trata de pensar un poco y ser inteligente”, insistió.

Asilo

Acotó que la solicitud de asilo será en función de las posibilidades laborales.

Reiteró que en Bolivia hay una justicia corrupta y que es servil al Gobierno central y que no retornará hasta que se reestablezca el estado de derecho.

Investigación

Justiniano fue implicado en el caso Golpe de Estado I, sobre los hechos precedentes a la caída de Morales, cuyo acusado principal es Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz.

Asistió a las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica en representación del dirigente cívico y ahora gobernador de Santa Cruz. Fue su primer cuadro en el primer gabinete de Áñez, como ministro de la Presidencia.