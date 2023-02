Jerjes Justiniano sospecha que la Fiscalía quiere emitir orden de apremio en su contra

Fuente: lostiempos.com

Jerjes Justiniano Atalá, exministro del gobierno de Jeanine Añez, dijo que sospecha que el Ministerio Público cumple los mecanismos necesarios para emitir una orden de aprehensión en su contra, dentro del proceso «golpe de Estado I». La exautoridad se encuentra en Brasil y dice que evaluará si retorna al país para someterse a una «justicia corrupta».

Justiniano explicó que el 30 de enero de este año se sometió a una revisión médica. Señaló que el 1 de febrero recibió el resultado del mismo, por lo que decidió viajar a Brasil para someterse a un tratamiento médico el 3 de febrero. Acotó que el portero del edificio donde vive le informó seis días después que le dejaron una notificación para que se declare ante la Fiscalía.

«Intento presentar un memorial; mando a un abogado, le pido un memorial justificando (mi viaje al exterior) y lamentablemente el Ministerio Público no ha querido recibir el memorial, bajo el argumento de que no está firmado por mi persona. Entonces eso me hace sospechar de la actitud del Ministerio Público, al parecer, quiere argumentar y decir que no he recibido un justificado de parte mía y extender una orden de aprehensión», declaró a la red Unitel desde Brasil.

Se informó que Justiniano, exministro de la Presidencia de Añez en 2019, fue citado a declarar en calidad de testigo en el caso «golpe de Estado I», abierto por la sucesión de Añez a Evo Morales, luego de que este renunció a la Presidencia después de ser acusado de cometer fraude electoral.

«El Ministerio Público no solo me quiere en calidad de testigo. Más aún, si revisamos la imputación formal de Fernando Camacho, los fiscales dicen que el Gobernador de Santa Cruz participó del golpe de Estado por intermedio de su abogado Jerjes Justiniano. Al parecer, el ministerio público sí quiere iniciar un proceso en mi contra», sostuvo.

Frente a esa situación, Justiniano informó que pidió a su abogado Martín Camacho que presente otro memorial en el que adjunte los certificados médicos y el documento migratorio que acredite su salida regular del país, para que no dé lugar al Ministerio Público a emitir una orden de aprehensión en su contra.

Justiniano Atalá admitió que su padre, Jerjes Justiniano, le pidió que no regrese al país debido a la desconfianza que hay en los actuados judiciales.

«No he salido huyendo del país porque no hay un proceso en mi contra», aclaró Justiniano al resaltar que al momento de su viaje a Brasil no tenía ninguna citación para enfrentar un juicio.

Añadió que considera que lo más importante es su salud y que hará todo lo necesario en Brasil. «Luego de ello evaluaré si vale la pena volver o no al país a una justicia corrupta, cómplice, servil, prácticamente débil a la influencia política», dijo.