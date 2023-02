Jhonny Fernández ya no se ausentará en medio de la epidemia del dengue, descarta viaje al exterior

Sin embargo, el alcalde dio a entender que envió una nueva carta al Concejo informando que no se ausentará durante los días señalados, pero al parecer esta no fue leída (en el Concejo).

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, ya no se ausentará de las labores municipales durante la epidemia de dengue que atraviesa la región y señaló que el viaje al exterior que tenía programado fue descartado, por lo que envió “una carta” (al Concejo Municipal) anunciando el tema, según la explicación que dio a los periodistas este viernes por la mañana.

“¿Qué viaje? Que lean la carta que mandé. Mi viaje estaba programado para la próxima semana, pero ya mandé una carta al presidente (del Concejo), no la han leído seguro. Se descarta (el viaje), estoy con otros temas más importantes”, resaltó el burgomaestre.

“Cada que las papas queman, él decide huir, irse. Eso no está bien, todo indica que no le interesa la gente, lo que está padeciendo la ciudad. Lo que más se necesita es que sus autoridades estén en primera fila planificando y trabajando, no enfocados en planificar viajes personales”, criticó Saavedra.

Sin embargo, tras el anuncio de Jhonny, el concejal de Demócratas expuso que no se había recibido la nueva carta del alcalde (donde descarta el viaje) en el buzón del Concejo, pero sostuvo que no se descarta que esta llegue para la sesión del lunes, 27 de febrero.

En lo que va de gestión, el alcalde cruceño viajó al menos en tres ocasiones al exterior, incluso en dos ocasiones expuso que se trataba por temas de su salud.