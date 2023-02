Jhonny viajará “por motivos personales” en medio de emergencia por el dengue en Santa Cruz

Fuente: Unitel

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, viajará al exterior del 27 de febrero al 3 de marzo, en medio de la emergencia que Santa Cruz enfrenta por el dengue, una enfermedad que ya dejó 25 muertos en el departamento.

Fernández envió una carta a Israel Alcocer, presidente del concejo municipal, en la que detalla “el motivo de la presente es comunicar al Concejo Municipal mi viaje por motivos personales. Mi ausencia será desde el día lunes 27 de febrero hasta el viernes 3 de marzo”. La misiva tiene fecha del 17 de febrero.

Este nuevo viaje se tiene previsto justo días después de que Jhonny reconociera: “estamos en el pico más alto”, al referirse a la epidemia de dengue.

Este viaje de Jhonny fue criticado por la oposición, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, consideró que la ciudad enfrenta una grave epidemia y no es momento para que el alcalde se ausente. «Cada que las papas queman, él (alcalde) decide huir, irse. Eso no está bien, todo indica que no le interesa la gente, lo que está padeciendo la ciudad. Lo que más se necesita es que sus autoridades estén en primera fila planificando y trabajando, no enfocados en planificar viajes personales», manifestó Saavedra.

Ante ello, señaló que espera que el alcalde retire su carta y decida no viajar. “Creo que es el quinto o cuarto viaje que hace (Jhonny). No recuerdo ya, pero no es el momento para que viaje esta vez”, remarcó.

En poco más de dos años de gestión, Fernández viajó al menos tres veces al exterior, dos a Estados Unidos y aseguró que es por un tema de salud.