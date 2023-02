La Fiscalía imputa al subprocurador Kaleff Clemor por violencia familiar contra su expareja

El Ministerio Público emitió este martes la imputación formal en contra del subprocurador de Supervisión e Intervención, Kaleff Clemor, por el delito de violencia familiar contra su expareja Lorena B. M.

De acuerdo al documento, a que tuvo acceso ERBOL, se señala una serie de elementos de convicción que pudieron ser recabados durante el desarrollo de la investigación, entre ellos, informe forense de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), memorial de formalización de la denuncia, entre otros.

La Fiscalía solicitó al Juzgado de Instrucción Primero Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer, donde se encuentra el caso, medidas cautelares como la prohibición de comunicarse con la víctima y sus familiares y la presentación ante el juez.

Lorena B. M., denunciante en el caso, recordó que tenía todos los elementos para que lo pueda llegar a la imputación pese a los recursos que presentó la defensa de Clemor con el objetivo de “influenciar” y “obstaculizar” la investigación.

“Toda la gente de Kaleff me ha venido llamando y amedrentando por uno y otro motivo, por eso he pedido protección especial a la Fiscalía General, recién va a salir la resolución para que me den efectivos policiales y, obviamente, mi vida corre peligro, porque he logrado sacar la imputación y eso me va a costar caro y tal vez, la vida”, afirmó a ERBOL.

Los conflictos con el subprocurador comenzaron desde 2017, cuando comenzaron una relación que con el tiempo, según Lorena B. M., se volvió “toxica”, con amenazas y hostigamiento a través de terceras personas como abogados para amedrentarla y buscar humillarla.

Este viernes se tiene previsto el desarrollo de una audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa donde la defensa de Caleff busca anular el informe pericial del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) que corrobora la denuncia.

En febrero se conoció que la Fiscalía admitió una nueva denuncia por el delito de falsedad ideológica contra el subprocurador debido a que habría manipulado la declaración de una testigo para favorecerse en el proceso por violencia hacia la mujer.