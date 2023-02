La oposición tiene 5 derrotas en elecciones y todavía “no aprende”

Han pasado cinco elecciones generales en Bolivia, entre 2005 y 2020, y la oposición política no pudo derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS). Pese a los reveses que sufrió, “no aprende”, y su futuro es incierto por ahora para 2025, opinan analistas políticos. Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, fue la alianza que más se acercó a los azules en 2019, cuando los comicios fueron anulados por el fraude electoral, según varios informes de organizaciones internacionales.

“Los antecedentes dicen que en cinco elecciones desde 2005, no existe ningún indicio de que la oposición haya aprendido la lección de coincidir con un candidato y un programa político unificado”, indica Peralta, analista político cruceño.

El experto asigna por ahora pocas posibilidades a la oposición para las justas de 2025. “Por el momento no hay ninguna probabilidad (de que pueda vencer en las elecciones) más aún cuando no hay un candidato con potencial que sea capaz de articular organizaciones sociales entre oriente y occidente”, agrega a Página Siete.

Cinco derrotas

Podemos, Nueva Fuerza Republicana (NFR), Unidad Demócrata (UD) y CC no pudieron derrotar al MAS en cinco elecciones generales desde 2005 hasta 2020.

En 2005, el MAS ganó con el 53,74% de los votos y dejó segundo a Podemos, de Jorge Quiroga, con el 28,59%; en las elecciones de 2009, el MAS triunfó con el 64,22% ante el 26,68% de NFR, de Manfred Reyes Villa; en 2014, los azules se impusieron con el 61,01% ante el 24,52% de UD, de Samuel Doria Medina.

En el caso de las elecciones generales de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que hubo “manipulaciones e irregularidades”. El MAS tenía 47,08% y CC, 36,51%, hasta que se cortó el TREP (Transmisión de resultados Electorales Preliminares”, que devino posteriormente en la crisis social en el país y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Sobre los resultados parciales de 2019, Mesa sostiene: “En el caso de 2019 y 2020, no había dónde perderse, el 2019 obtuve un segundo lugar muy estrecho que me robaron para la segunda vuelta con un voto que superó los 2,7 millones de votantes con fraude; sin fraude probablemente me hubiese acercado a los 3 millones de votantes”.

En 2020, el MAS con Luis Arce con candidato ganó con el 55,11%, mientras que CC, de Mesa, alcanzó el 28,83%. Una caída con relación al 36,51% de 2019 “porque se dividieron las candidaturas de la oposición, pero es obvio que esa división la produjeron quienes tuvieron la menor intención de voto que yo”, señaló el exmandatario a Red Uno el pasado 26 de enero.

La oposición perdió también en el referendo de 2008 cuando el 67,43% de los votantes aprobaron la permanencia de Morales y Álvaro García Linera.

El “NO” del 21F

No obstante, el MAS perdió el 21 de febrero de 2016, cuando en el referendo constitucional, el 51,30% de la población dijo “NO” a la modificación constitucional para una nueva reelección que promovió el MAS, algo que meses después logró cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) concluyó que la reelección de Morales “es un derecho humano”.

En términos futbolísticos, se podría decir que el MAS lleva hasta la fecha cinco victorias y una derrota (5-1), aunque esta última se dio en un referendo.

El analista político Franklin Pareja cree que si la oposición política cree que unificarse en torno a figuras es una alternativa, se equivoca, porque algunos líderes pueden “ser altamente seductores para la coyuntura, pero al final resultan siendo nocivos. Aparentes renovadores y transformadores, al final resultan ser grandes estafas”, puntualiza el experto.