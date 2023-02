Lo nuevo para creadores de Instagram con la que profundizar las conexiones con sus seguidores

Los Broadcast channels o Canales de Difusión son lo último de Meta, compañía matriz de las populares plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram, para permitir la profundización de las conexiones de los creadores con sus respectivos seguidores.

Por ahora llega en fase de pruebas para una serie de creadores de Instagram seleccionados en los Estados Unidos, con vistas a irse expandiendo a un número mayor de creadores a lo largo del tiempo, si bien los interesados podrán apuntarse a una lista para ser considerados.



Herramienta de mensajería uno a muchos potenciados por Messenger

La idea es la de servir de herramienta de mensajería uno a muchos, para permitir que los creadores puedan enviar mensajes a escala a sus propios seguidores, ya sean novedades, momentos, e incluso cualquier otra cosa que quieran difundir de forma informal a su audiencia, pudiendo echar mano de textos, fotos, vídeos, notas de voz y encuestas.

Los seguidores podrán, de momento, reaccionar a los contenidos y participar en las encuestas. En el futuro se espera que lleguen otras nuevas funciones que permitan «infinitas» posibilidades de conexión de los creadores con sus seguidores.

Entre otras, Meta pone como ejemplo la llegada de la posibilidad de incorporar a otro creador a un canal para hablar de próximas colaboraciones, e incluso recopilar preguntas para futuras sesiones AMA (Ask Me Anything).

El primero en usar la nueva herramienta es el propio Mark Zuckerberg, que desde su «Meta Canal» en instagram ha llevado a cabo el anuncio de esta novedad, y que irá usando para difundir otras novedades.

Zuckerberg apunta además a que los Broadcast channels o canales de difusión no se quedarán únicamente en Instagram, ya que en los próximos meses llegará también tanto a Facebook como a Messenger, su segundo servicio de mensajería.

En este último punto, hay que señalar que se trata de una característica «potenciada por Messenger».

Cómo comenzar

Meta dice que una vez un creador pueda tener acceso a esta herramienta, podrá crear un canal de transmisión desde su bandeja de entrada de Instagram, y que al enviar el primer mensaje a través del mismo, sus seguidores sus recibirán una notificación que les permitirá unirse al canal.

Y además:

Tan pronto como el canal de transmisión esté en vivo, los creadores también pueden alentar a los seguidores a unirse usando la etiqueta «unirse al canal» en Historias o fijando el enlace del canal a su perfil.

Los creadores podrán crear canales dirigidos a toda su audiencia, y también contar con canales creados para dirigirse únicamente a sus suscriptores de pago en caso de querer difundir contenidos exclusivos para ellos.

Más información/Crédito de imagen: Meta