Los 30 finalistas del concurso Sony World Photography Awards

El jurado dio a conocer los tres proyectos de cada categoría que siguen en competencia por la máxima distinción, que se dará a conocer durante una ceremonia en abril.

Fuente: Infobae

El jurado del concurso Sony World Photography Awards anunció este martes a los finalistas de la edición 2023, en una competición profesional que recibió decenas de miles de imágenes.

Los tres finalistas pasan a la siguiente fase del concurso para competir por ser el ganador de su categoría y, si lo consiguen, optar al premio Fotógrafo del Año. Los ganadores de cada categoría y el ganador final se darán a conocer en una ceremonia en Londres el 13 de abril de 2023.

En cada categoría se eligieron tres finalistas, y se distinguieron a otros siete proyectos. Las imágenes seleccionadas fueron tomadas por fotógrafos de más de 30 países en lugares que van desde una fábrica de cemento abandonada en China hasta un mercado de pescado en Somalia.

El jurado basó sus decisiones tanto en la habilidad técnica de los participantes como en si demostraban “un enfoque original de la narración”, según un comunicado de prensa. El presidente del jurado, Mike Trow, describió a los ganadores de este año como emocionantes y desafiantes. “Abarcaban los profundos y actuales debates en torno a la verdad narrativa y la agencia en el arte”, añadió, “así como puntos de vista más amplios sobre el medio ambiente, la política y la sociedad”, según destacó CNN.

Arquitectura y diseño

In Memoriam: Muralla Roja by Ricardo Bofill (En memoria: Muralla Roja), por Andres Gallardo Albajar (España)

Stal – Vernacular Animal Sheds (Establo – Cobertizos vernáculos de animales), por Servaas Van Belle (Bélgica)

Cement Factory (Fábrica de cemento), por Fan Li (China)

Creativas

The Right To Play (El derecho a jugar), por Lee-Ann Olwage (Sudáfrica)

Africa Blues, por Edoardo Delille & Giulia Piermartiri (Italia)

Lupus Hominarius, por Noemi Comi (Italia)

Proyectos documentales

“Gaza struggles to accommodate the living and the dead as the population grows” (Gaza lucha por dar cabida a los vivos y a los muertos a medida que la población crece), por Mohammed Salem (Palestina)

The Women’s Peace Movement in Congo (El Movimiento de Paz de las Mujeres en Congo), por Hugh Kinsella Cunningham (Reino Unido)+

Inside the Hamar Weyne Fish Market – Mogadishu, Somalia (Dentro del mercado de pescado de Hamar Weyne – Mogadishu, Somalia), por Tariq Zaidi (Reino Unido)

Medio Ambiente

Miruku, por Marisol Mendez (Bolivia) & Federico Kaplan (Argentina)

Green Dystopia (Distopía verde), por Axel Javier Sulzbacher (Alemania)

The Dying River (El río moribundo), por Jonas Kakó

Paisajes

Event Horizon (Horizonte de eventos), por Kacper Kowalski (Polonia)

Postcards from Afghanistan after forty years of war (Postales de Afganistán después de cuarenta años de guerra), por Bruno Zanzottera (Italia)

Loss and Damage (Pérdidas y daños), por Fabio Bucciarelli (Italia)

Portfolio

Riverland and Other Projects (Riverland y Otros Proyectos), por Marjolein Martinot (Países Bajos)

Portfolio, por Marylise Vigneau (Francia)

Portfolio, por James Deavin (Reino Unido)

Retratos

Afghanistan’s Girl Athletes (Atletas femeninas de Afganistán), por Ebrahim Noroozi (Irán)

Our War (Nuestra Guerra), por Edgar Martins (Portugal)

Egungun Voodoo Society, Benin (Sociedad vudú Egungun, Benin), por Jean-Claude Moschetti (Francia)

Deportes

Female Pro Baseball Player Succeeds in All Male Pro League (Jugadora de Béisbol Profesional Femenina Triunfa en Liga Profesional Masculina), por Al Bello (EEUU)

Mundialito, por Andrea Fantini (Italia)

Fallou Diop: The Unpredicted Hope of the Racetrack (Fallou Diop: La Esperanza Inesperada de la Pista), por Thomas Morel-Fort (Francia)

Naturaleza muerta

Cryogenia (Criogenia), por Jagoda Malanin (Polonia)

The Visit (La Visita), por Carloman Macidiano Céspedes Riojas (Perú)

The Sky Garden (El Jardín del Cielo), por Kechun Zhang (China)

Naturaleza silvestre

Billions of Synchronous Fireflies Light up a Tiger Reserve (Billones de Luciérnagas Sincronizadas Iluminan una Reserva de Tigres), por Sriram Murali (India)

Small Backlit Animals (Pequeños Animales Retroiluminados), por Adalbert Mojrzisch (Alemania)

Cities Gone Wild (Ciudades Salvajes), por Corey Arnold (EEUU)

(fotos: cortesía Sony World Photography Awards 2023)