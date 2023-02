Los padres de un pequeño de año y cuatro meses, víctima del dengue, buscan ayuda para salvarlo

“Mi pequeño sigue batallando, sigue luchando”, dice entre lágrimas su desconsolada madre Briyit Guayau, que desde el viernes hace vigilia en la sala de emergencias del centro médico de la calle Seoane.

“Le dábamos paracetamol y le pasaba, pero su cabecita siempre estaba caliente… y se golpeaba su cabecita, De repente empezó a vomitar sangre, lo llevamos de emergencia al Hospital Francés y de ahí me lo derivaron al Hospital de Niños. Ahora me dicen que bota sangre por todos lados. Se le ha puesto sangre, pero al parecer no lo recibe, porque sigue con hemorragia”, cuenta angustiada la madre del menor.