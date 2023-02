Monseñor pone la mira en dos amenazas que tiene Santa Cruz: avasallamientos y dengue («¡Hagán algo ya!»)

Vea el video:

«Los avasallamientos que cada día escuchamos son noticias muy difíciles ¿Qué se está haciendo también por solucionar esto? Se dice ‘no vamos a permitir que alguien entre a la propiedad privada’, pero, sin embargo, siguen haciéndolo. Ustedes se recuerdan que a fin de año, cuando había ese momento tenso, cuando se llevaron a la autoridad local (…) Vinieron policías de otros lados para reforzar, y producto de eso hay muchos que están presos. Pero ahora, que ese grupo violento (avasalladores) ha castigado a los policías (su irrupción en tierras que son ajenas) continúa, ¿por qué no se refuerza también a los policías trayendo gente de otros lados para poder hacer algo con esta gente?», se preguntó el sacerdote.

Y lanzó la premisa: «Autoridades, hagan algo ya, hay familias que están sufriendo, nosotros mismos estamos tensos, ¿qué va a pasar? Para unos sí, fuerte, para otros no, a pesar de que tienen armas. ¿No se puede hacer algo más? Es ahí que uno queda desconcertado al ver lo que está pasando con nuestras autoridades. A alguien le corresponde hacer todo esto, buscar la unidad, buscar la justicia, buscar el bienestar de los ciudadanos».

«Es una lástima ver niños que están sufriendo y muriendo, aquellos que no pueden manifestar dónde les duele. ¿Qué están haciendo por ellos nuestras autoridades? ¿Será que no escuchan el clamor de los papás? ¿Será que no ven la realidad que estamos pasando? Y al parecer no se está haciendo nada. Los niños ¿dónde están metidos en el hospital? No hay un lugar digno, no hay un espacio apropiado para ellos, y cada día ese es el reclamo de los papás, es difícil vivir una situación así».