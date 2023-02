Montaño niega que impulsa construcción de carretera por medio del TIPNIS

El pasado 25 de febrero, el presidente del TIPNIS, Benigno Noza, denunció que ya iniciaron los trabajos de construcción de la vía, sobre todo en el tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Fuente: ANF

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño negó que promueva la construcción de una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

“Yo quiero ser claro, a la fecha no tenemos ningún documento, ninguna nota oficial de parte de nadie y tampoco yo me he ido a reunir con el gobernador del Beni para recibir documentación o proyecto alguno para la construcción de la carretera que pase por el TIPNIS”, manifestó.

Las declaraciones de la autoridad surgen después de que la diputada por Comunidad Ciudadana, Priscila Dantes denunció un «contubernio a cambio de prebendas» con la Gobernación del Beni para impulsar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pasando por la reserva.

“Quiero decirle a la diputada Priscila Dantes que la reunión fue para precisamente, gestionar recursos económicos para que se termine de construir dos carreteras. Rurrenabaque – Riberalta es la carretera más larga de toda Bolivia, 508 metros de longitud tiene esta carretera y siempre con documentación en mano, aquí está mi firma señora diputada Priscila, aquí está mi firma como ministro de Obras Públicas y aquí está la firma del Gobernador del Beni”, remarcó.

El ministro señaló que espera que la diputada por CC se rectifique de sus acusaciones en su contra por dar “mala información” y de no hacerlo, dijo solo demostrará que está usando el tema políticamente.

El pasado 25 de febrero, el presidente del TIPNIS, Benigno Noza, denunció que ya iniciaron los trabajos de construcción de la vía, sobre todo en el tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Noza en contacto con la ANF relató que los indígenas están alarmados por la construcción de la carretera en Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que denuncian atravesará el TIPNIS. Aseguró que en ese sector, hay maquinaria pesada y obreros que ya edifican la plataforma de la vía.