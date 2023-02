Murió un paciente en los pasillos del Oncológico, familiares denuncian negligencia

Su familia y sus cuatro hijos que quedan sin padre, lo velan en su domicilio en el barrio 6 de enero y exigen una investigación.

La esposa del paciente, Fidelia Bernal, sostiene que su muerte se pudo evitar con una atención oportuna, pero se le negaron los primeros auxilios . Indicó que no tomaron en cuenta que él era un paciente en tratamiento en ese hospital y tras una complicación acudió a emergencias.

Una familia denuncia negligencia médica tras la muerte de Santos Cárdenas de 42 años, quien había sido llevado hasta urgencias del hospital Oncológico, sin embargo, no fue atendido oportunamente, debido a una saturación de pacientes, el hombre murió en el pasillo tras fallarle la respiración.

El hombre que llegó en ambulancia hasta el nosocomio, pasó 45 minutos en el pasillo y finalmente falleció delante de su esposa. Relató que después de rogar a las enfermeras y médicos, que anteriormente le dijeron que ni en el pasillo podían atenderlo, fueron a medirle la oxigenación y ya estaba muerto. «Ya no hay nada que hacer, no tiene pulso y está muerto», me dijo el doctor, dijo desconsolada la ahora viuda.

Su familia y sus cuatro hijos que quedan sin padre, lo velan en su domicilio en el barrio 6 de enero y exigen una investigación.