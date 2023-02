Oriente Petrolero: César Martins no llega, pero Jairo Quinteros quizás

El club refinero perdió a Maxi Caire por lesión, y debe cubrir el puesto del capitán y referente en la defensa. Oriente Petrolero apunta al central de la selección y descartó al brasileño ex Bolívar. Jairo Quinteros es una opción real para el albiverde.

Mauricio Panozo

En redes sociales se rumoreó sobre la llegada del ex defensor de Bolívar, pero la realidad es que no tiene posibilidad de vestir la camiseta de Oriente Petrolero. César Martins no cuenta con la nacionalidad boliviana, por lo que es imposible inscribir a uno más. El brasileño queda descartado.