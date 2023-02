Padre de menor que murió con dengue reclama por saturación de hospitales: “Fue un calvario lo que vivimos”

Santa Cruz.- El pequeño Elías tenía 1 año y nueve meses de edad, fue otra víctima del dengue. Su vida se apagó el pasado lunes a causa de esta enfermedad que de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, en lo que va de la epidemia, ha matado a 29 personas, incluyendo casi una decena de menores.

“Fue un calvario lo que vivimos. A nadie le desearía que viva lo que vivimos, esta enfermedad que está azotando a los niños”, dijo Ronald Tirina, padre de Elías. El hombre reclamó por la situación que enfrentó en los hospitales por la falta de espacio y medicamentos.

“Ambos hospitales estaban saturados, no había espacio, en el Francés me lo intubaron, le pusieron suero. De un de repente comenzó a botar sangre, vomitaba sangre, le salía de su nariz. Después me lo trasladaron al hospital de niños, Mario Ortíz. Mi bebé estuvo casi siete días luchando por sobrevivir a esta enfermedad”, relató.