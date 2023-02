¿Por qué cayeron las reservas del BCB? El Gobierno insiste en que pagó la subvención de carburantes

Fuente: Brújula Digital

La caída de las reservas internacionales netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) encendió las alarmas de economistas y de políticos de oposición; sin embargo, el ministerio de Economía presentó una explicación.

También equiparó la merma de las reservas con lo ocurrido en el gobierno de Jeanine Añez.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que parte de los recursos económicos de las RIN se usaron «en la adquisición de vacunas, pruebas rápidas y la subvención a los carburantes».

El dato también fue corroborado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, durante su informe de evaluación sobre la economía boliviana.

Las cifras de esa cartera de Estado dan cuenta de que en 2022 se han destinado $us 1731 millones para subsidiar la gasolina y el diésel, es decir, 142% más que en 2021 cuando se gastaron $us 714 millones.

No se tienen datos del costo de las vacunas y pruebas anticovid debido a las claúsulas de confidencialidad en los convenios firmados con los laboratorios.

Para el ministro Montenegro, llama la atención que entre octubre de 2019 y octubre de 2020, las RIN cayeron de $us 6.830 millones a $us 5.251 millones o una «pérdida» de $us 1.579 millones durante el mandato de Añez que duró un año.

En la gestión del presidente Arce se registró una reducción de $us 5.251 millones a $us 3.872 millones o una disminución de $us 1.379 millones en un período de 28 meses.

El ministerio hace énfasis en ese dato, en un año se perdió más que en 28 meses.

«Por eso pregunto a quienes gobernaron en 2020, a los exdirectores del BCB como Gabriel Espinoza, ¿qué pasó con esos $us 1.500 millones? Alguien tiene que dar una explicación», demandó Montenegro, según una nota de prensa del ministerio de Economía.

Espinoza respondió a los comentarios del funcionario recordando una anterior respuesta desde su cuenta en Twitter: «Lo primero para contarle a Marcelo, con jalón de orejas por no ver data pública, es que en 2019 no se perdieron 1.500 MM de $us, se perdieron casi 2.500!!! Pero…MÁS del 85% de ellos fue con Arce de Ministro. Si Marcelo no sabe dónde se fue la plata, puede preguntarle a Lucho».

«Obviamente, cuando Evo, Álvaro, Adriana, muchos etc’s. y Arce, renuncian, dejan una situación social y política muy volátil, que se refleja en retiros de dólares por parte de los bancos (por retiros de sus depositantes) Eso explica la caída de las RIN hasta dic/19. Pero esa situación se logra controlar, la calma volvió y durante todo el 2020 las caídas de RIN fueron muy bajas (de hecho, hasta tuvimos 3 meses en los que ganamos RIN, los últimos de los que hay registro), hasta octubre…y sí, adivinaron: porque teníamos elecciones de nuevo» recordó.

La viceministra Espinoza insistió en que no se conoce el destino de esos recursos, mientras que los gastos en el gobierno de Arce, según dijo, son demostrables y se puede justificar con eventos como la subida de precios de los carburantes.