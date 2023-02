Presidente del TSJ propone una Asamblea Constituyente para que nazca un nuevo Órgano Judicial

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, consideró que una iniciativa de referendo para cambiar la forma de elección de magistrados, se quedaría en una “venta de ilusiones”, por lo que, propuso una Asamblea Constituyente con el fin de realizar una reforma judicial de manera integral en Bolivia.

“Si nos limitamos a modificar aspectos como simplemente la forma de elección de altas autoridades, me parece que estamos viendo a corto plazo, estamos siendo muy miopes en la verdadera transformación que requiere el Órgano Judicial. Cuando hablamos, por ejemplo, de un referendo y a partir de ahí se va diseñando una justicia casi inmaculada, me parece que es una especulación y que es una venta de ilusiones que no van a ser cumplidas en el futuro”, enfatizó Torres, en contacto con Erbol.

En ese contexto, dijo que la reforma judicial no pasa solamente por buscar una nueva forma de elección de altas autoridades, sino, en su criterio, el problema radica en la percepción que tiene el ciudadano en cuanto a la administración de justicia en conjunto.