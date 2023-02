Producir biodiésel: entre la expectativa económica y la amenaza a la Amazonia

Aún no existen cultivos de la materia prima, aunque sí financiamiento para la compra de semillas, innovación y transferencia tecnológica. Se espera bajar la importación de diésel, pero temen afectos para el medio ambiente.

Fuente: paginasiete.bo

El Gobierno anunció la producción del primer barril de biodiésel para esta gestión y eso ha generado expectativa entre los productores y a la vez preocupación por una posible afectación a la Amazonia entre los estudiosos del tema ambiental. El hecho es que aún no existen cultivos de las nuevas materias primas oleíferas para ello, aunque se tiene un presupuesto para su adquisición y transferencia tecnológica.

Para aplicar el proyecto de biodiésel, el gobierno de Luis Arce emitió un primer decreto (4764) de creación del “Programa de fomento a la producción de especies oleíferas”, que debe ser aplicado en cinco años, entre 2022 y 2026. El monto previsto es de 402,7 millones de bolivianos, de los que 316,2 millones se destinarán a la adquisición de semillas y producción de plantines, y el resto a partidas de innovación y transferencia tecnológica.

Aparte, está previsto otro presupuesto de más de 81 millones de bolivianos para pagar auditorías y consultorías del proceso.

Ese presupuesto queda pequeño en comparación con el monto previsto para construir el complejo de plantas industrializadoras: 387 millones de dólares, según ABI. En septiembre del año pasado, el presidente Arce dio la “orden de proceder” para que la empresa Desmet Ballestra levante la primera infraestructura Biodiésel-1 en instalaciones de YPFB Refinación, con una inversión de 40 millones de dólares.

Asimismo, en enero pasado, el Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (Sedem) hizo una reunión de aclaración al pliego de condiciones para la contratación de una Planta de Extracción de Aceite de Macororó (Ricinus communis) en Villa Montes. Junto a esas industrias de transformación de materia prima, también se prevé otras plantas en el eje central del país para el acopio de grasas y aceites reciclados con fines de fabricación de combustibles.

Lo que existe hasta ahora son anuncios y pasos administrativos previos para la instalación de una infraestructura productiva.

Los propios productores cruceños de oleaginosas, agrupados en Anapo, y especializados en soya, desconocen cómo se desarrollará la producción de materia prima para biodiésel.

“Por la información que hemos recibido del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB, ellos no contemplan el aceite de soya para la producción de biodiésel y más bien tienen priorizado el uso de otros tipos de aceite vegetal, a partir del macororó, cusi o la palma. No estaríamos incluidos en sus planes”, declaró el gerente general de Anapo, Jaime Hernández.

Ese programa gubernamental sólo menciona a las “especies oleíferas”, sin especificar a qué cultivos darán prioridad. Por otro lado, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) ha inaugurado, en octubre del año pasado, el vivero de palma aceitera (Elaesis guineensis Jacq), variedad catatumbo.

Hernández explicó que “dependiendo la materia prima que vayan a utilizar…, será una producción en otras zonas productivas que no comprenden las que actualmente están con producción de soya, que hacen los productores asociados a Anapo”.

Expectativas

El principal motivo del Gobierno para promover la producción de biodiésel es una política de sustitución de importaciones para evitar la compra de combustible de origen fósil.

Para la gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), María Esther Peña, “la sustitución selectiva de productos de importación”, es decir de combustibles y lubricantes, es una política correcta para evitar la salida de divisas del país, aunque para su desarrollo necesitará tiempo, apoyo en políticas públicas para el sector productivo e inversión.

“Más de 2.000 millones de dólares se estaba importando en la gestión completa 2021 y ahora en 2022 esta cifra se ha incrementado en 94%. Eso significa que se ha importado, entre combustibles y lubricantes, 4.300 millones de dólares; en volumen es un crecimiento del 12% de un año al otro. Hemos importado 2.100 millones de dólares más que la gestión 2021”, sostuvo Peña.

La ejecutiva insistió en que en este momento “el país necesita producir más y exportar más para atraer divisas”. Para ello, señaló el grupo de los productos no tradicionales que en el año sumaron 3.800 millones de dólares en exportaciones, para colocarse en segundo lugar de un total de 13.500 millones de ventas al exterior. “A la cabeza de ese grupo está el complejo oleaginoso, soya y derivados, que exporta más de 2.200 millones de dólares”.

La expectativa del IBCE es que, en este marco, se impulse una participación más activa de capitales privados, se genere mercados, se flexibilicen los cupos de exportación y se abra a la producción con biotecnología, o el uso de tecnología transgénica.

Hernández coincidió desde Anapo en que el biodiésel hecho en Bolivia puede disminuir gradualmente las importaciones actuales de diésel, porque “existe un potencial para impulsar los cultivos alternativos de producción de aceite vegetal que pueden abastecer la demanda de la planta de biodiésel sin generar ningún daño ambiental, más al contrario, haciendo aportes significativos diversificando la producción agrícola con beneficios económicos para el país”.

Una paradoja

Los estudiosos de problemáticas del medioambiente sostienen lo contrario: habrá un daño innegable al medio ambiente. Antonio Sanjinez, de la Unidad de Agroecología de Probioma, remarcó una paradoja: en los primeros años se necesitará más diésel importado para producir los cultivos que sean materia prima del biodiésel.

En Bolivia, el combustible que se importa es consumido principalmente por el transporte público y por la agroindustria.

Sanjinez manifestó que por la dimensión de la demanda de materia prima se generarán monocultivos, que tienen un impacto negativo en la biodiversidad. “Estaban proyectadas unas 400 mil hectáreas para entregar a las plantas de biodiésel. Eso significa perder mayor cantidad de bosques y eso al mismo tiempo es tener menos sumideros de gases de efecto invernadero”, advirtió el estudioso, antes de enfatizar que esta política tendría un aporte al calentamiento global.

Más allá de anuncios de grandes cifras sobre producción diaria en las plantas instaladas, se desconoce la cantidad de tierra, de productores campesinos, de rendimientos y de formas de producción que se usarán en el proceso.

En la sesión de aclaración para las empresas que pretenden construir una planta en la localidad de Villa Montes, el Sedem precisó que “la capacidad máxima con la que trabajará la planta de acuerdo con una proyección de 10 años es de 200 toneladas por día. En cuanto al tipo de extracción, esta será de tipo mecánica”.

Para Sanjinez, lo más probable es que no se desarrollen otros cultivos, sino que se impulse la producción de agrocombustibles con base en la soya. “Lo más cercano es el aceite de soya. El proyecto que ha mostrado el Gobierno no detalla estos importantes datos. En las páginas de YPFB no están los proyectos de biodiésel que muestren cómo va a funcionar la planta. Ese es uno de los detalles que hace desconfiar mucho sobre este proyecto que se quiere implementar”.