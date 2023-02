Qué hizo Ángela Aguilar frente a la Reina Sofía que rompió con protocolo de la realeza española

La intérprete de regional mexicano clausuró los “Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023″

Ángela Aguilar terminó el 2022 envuelta en controversia por declararse 25 por ciento argentina gracias a su herencia materna. Y es que muchos usuarios de redes sociales señalaron que su comentario estaba fuera de lugar, no solo porque que lo lanzó cuando la selección de dicho país sudamericano ganó la Copa Mundial, también porque no mencionó a México a pesar de que ha desarrollado su carrera artística como intérprete de regional.

Aunque su padre saltó en su defensa, continúa siendo criticada por ello. En medio del escándalo, la cantante estadounidense volvió a posicionarse entre las principales tendencias de redes sociales por presumir su reciente participación en un evento de la realeza española y su convivencia con la Reina emérita Sofía -madre del Rey Felipe VI-.

Fue el lunes 20 de febrero cuando la intérprete de Dime cómo quieres asistió como invitada especial a los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, un evento organizado por la Fundación Reina Sofía. De acuerdo con medios locales, Ángela fue la encargada de clausurar el magno evento con dos éxitos que catapultaron su carrera como solista a nivel internacional: La llorona y La malagueña.

La integrante de la dinastía Aguilar se robó el show, pero no por sus magistrales interpretaciones, sino porque accidentalmente rompió el protocolo de la realeza española. Y es que durante el evento tuvo el honor de conocer a la Reina Sofía, pero olvidó que existen reglas para poder acercarse a un miembro de la realeza y en lugar de pedir permiso para saludar a la madre del Rey Felipe VI con la mano, como lo indica el protocolo, la abrazó por la espalda.

El incómodo momento quedó capturado en una fotografía que la propia cantante publicó en su perfil de Instagram. En la postal se puede apreciar a Ángela Aguilar luciendo un, despampánate vestido blanco con detalles azules que aparentemente están inspirados en la talavera mexicana, un collar con un dije ovalado y unos grandes aretes que contrastaron con su labial rojo, mientras que la Reina emérita Sofía lució un elegante conjunto.

“Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón”, escribió la cantante en su post.

Pocos usuarios de redes sociales notaron que Ángela Aguilar rompió el protocolo al cruzar su brazo por la espalda de la Reina Sofía, aun así su fotografía se viralizó en redes sociales, desatando un sinfín de críticas en su contra, pues muchos lanzaron comentarios sarcásticos sobre la posibilidad de que también se declare española tras su encuentro con la realeza.

“Ahora qué sigue? 32% española y tampoco lo entenderemos???”. “10% española, pero no entenderías”. “No me representa, en lo absoluto”. “Ella no está orgullosa de sus raíces, por eso o pretende ser de cualquier lugar”. “20% española”. “Ahora eres madrileña?”. “Ahora dirás que la reina es parte de tu árbol genealógico? También tienes ascendencia española o qué?”, fueron algunas reacciones.

¿Cuál es el protocolo para saludar a un miembro de la realeza?

Todas las Familias Reales siguen un conjunto de usos y costumbres de cortesía que han adoptado a lo largo de su historia, aunque se han ido actualizando conforme los años. Actualmente, en España no es obligatoria la reverencia, caso contrario a Inglaterra, donde todavía se lleva a cabo esta práctica en cierto tipo de eventos.

Hay dos formas de saludar a los reyes españoles, una más formal que la otra y su empleo solo dependerá de las circunstancias. El saludo incluye postura y mirada: el hombre debe dar un apretón de manos y debe inclinar levemente la cabeza, mientras que la mujer debe doblar ligeramente sus rodillas (genuflexión).