¿Quién es quién? Estos son los candidatos al Comité pro Santa Cruz

Ante el arresto domiciliario de Calvo, su visibilidad -al igual que la de Larach- fue incrementándose. Durante el paro en demanda por la realización del censo, tuvo un cruce de palabras con el viceministro Álvaro Ruiz, cuando se desarrollaba una reunión de la institucionalidad cruceña y el Gobierno. Cochamanidis se había levantado de la mesa, a lo que Ruiz le indicó que «no se escapara». La respuesta no se dejó esperar: “Tu jefe fue el que se escapó” , retrucó Cochamanidis. La frase caló y fue convertida en un arte gráfico, que terminó siendo impreso en poleras.

«La mayoría votamos no, cuando entro al Dakar me someto a todas las reglas, no soy político, yo solamente le pido respetemos la Constitución, respetemos el 21 – F, solamente eso le pido», manifestó en esa oportunidad, en un breve discurso, que fue transmitido por la televisora estatal en vivo.