Richter afirma que no hay documento que avale mandato de Añez; le recuerdan que dos órganos y el MAS la reconocieron

La expresidenta Jeanine Añez está recluida en la cárcel de Miraflores. Foto: Internet

El vocero presidencial, Jorge Richter, aseveró que la expresidenta Jeanine Añez no cuenta con ningún documento que la acredite como presidenta constitucional de Bolivia. Sin embargo, los opositores y activistas le recordaron que los órganos Judicial, Electoral y la Asamblea Legislativa reconocieron su mandato.

“¿Puede la señora Añez acreditar un papel, un documento, que diga esto me confiere a mí la calidad de Presidenta Constitucional del Estado boliviano? no lo puede hacer. Por más que busque en todas las gavetas de su domicilio no va a encontrar, porque no se lo dieron”, afirmó.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes le recordó que el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Legislativo, dominado por el Movimiento al Socialismo (MAS), reconocieron su mandato en diferentes etapas, entre ellos cuando promulgó la ley de convocatoria a elecciones generales.

“Hay leyes que han sido aprobadas, una importante es la Ley 1266 que anula las elecciones fraudulentas y se convocan a nuevos comicios que ha sido aprobado por la mayoría de la asamblea que estaba compuesta por parlamentarios del MAS. Además, otras instancias del Estado también reconocieron su mandato”, enfatizó.

La semana pasada, la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo decidió devolver las tres proposiciones acusatorias contra la expresidenta al Tribunal Supremo de Justicia para que la fiscalía enmiende o complemente su argumentación, y posteriormente se defina si se viabiliza o no un juicio de responsabilidades.

Según el informe técnico legal de la comisión, el Ministerio Público no acreditó la condición de presidenta constitucional de Añez, sin tomar en cuenta que en su administración transitoria se asumieron diferentes acciones.

En ese contexto, el expresidente Jorge Quiroga, a través de su cuenta de twitter, dijo que 78 leyes promulgadas durante el gobierno transitorio y fotos con la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, son la prueba de que Añez fue presidenta.

“Mientras hostigan a su hija, masistas dicen que no ‘hay pruebas’ de Presidencia (de) Jeanine Añez. Aquí van (las pruebas): 78 Leyes: 1266, 1344. Ley 1270 que extiende mandato de presidenta. Fotos con Copa. Ley 1266 que convoca elección (en) 2020, que les dio sus cargos”, escribió.

Los hechos

El 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un comunicado en el que respaldó la sucesión constitucional en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del presidente.

Aunque, el 14 de octubre de 2021 retrocedió en su decisión y dijo que la sucesión, sin mencionar la de Jeanine Añez, no fue constitucional. Ese comunicado fue en base al recurso de nulidad interpuesto por la diputada Margarita Fernández de Unidad Demócrata contra su colega del MAS Susana Rivero por emitir un comunicado y una resolución camaral.

El 24 de noviembre de ese año, la exmandataria promulgó la Ley de convocatoria a elecciones nacionales con el compromiso de que serán transparentes. Durante el acto de promulgación, participaron la entonces presidenta del Senado, Eva Copa y de Diputados, Sergio Choque, ambos del MAS.

Añez permaneció en el cargo desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020, donde aprobó un total de 78 leyes aprobadas en su gestión, mismas que fueron previamente consideradas en la asamblea legislativa.

El 24 de enero 2020 promulgó un decreto supremo para liberar las exportaciones para fomentar el desarrollo de la producción nacional y promover la competitividad. Ante la pandemia del coronavirus, aprobó la Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos que favoreció a los sectores más golpeados por la crisis económica.

Reyes recordó que se promulgó la ley 1270 Excepcional de Prórroga de Mandato Constitucional de Autoridades Electas, donde las autoridades y asambleístas del partido oficialistas se beneficiaron con la normativa.

Por otra parte, el Órgano Judicial reconoció su mandato cuando la exautoridad participó en la inauguración del año judicial en enero de 2020. El TSE también la reconoció al habilitar al senador suplente en lugar de Añez.

