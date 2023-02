Richter: Áñez no tiene documento alguno que la pueda acreditar como Presidenta

El vocero presidencial Jorge Richter, en un programa de análisis político emitido por Radio Kawsachun Coca, aseguró que la exmandataria Jeanine Áñez no cuenta con ningún documento que la acredite como Presidenta Constitucional de Bolivia.

Urgente.bo

Fuente: Opinión

Según detalló Richter, Añez no juró al cargo como mandan los preceptos constitucionales “ante la mirada de ningún sector que pueda tener la validez señalada en la Constitución Política del Estado”, aseguró.

“¿Puede la señora Áñez acreditar un papel, un documento, que diga esto me confiere a mí la calidad de Presidenta Constitucional del Estado boliviano?, no lo puede hacer”, aseguró e insistió en que, “por más que busque en todas las gavetas de su domicilio no va a encontrar (ningún documento de este tipo), porque no se lo dieron”.

Áñez tomó el poder el 12 de noviembre de 2019. Se hizo de la Presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la minoría, cuando no lo permite el Reglamento de Debates, para luego declararse en una sesión legislativa sin quórum Presidenta de Bolivia.

No juró al cargo, como establecen las normas. Richter aseguró que el hecho que haya estado funcionando la Asamblea Legislativa Plurinacional entre 2019 y 2020 o que haya “firmada una carta con el rótulo de Presidenta Constitucional” no le da un carácter constitucional a su gobierno de facto.

“Por supuesto que la señora Áñez buscó por todos lados que la fachada que construyeron como sucesión constitucional pueda ser digerida, creída e incorporada por parte de la sociedad boliviana, pero no fue así”, recalcó.

“La señora Áñez no tiene documento alguno que la pueda acreditar como Presidenta del Estado”, aseguró y explicó que, por la característica constitucional de la sucesión, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez sí pueden mostrar un documento que acredite su juramento como Presidentes de Bolivia.

Áñez fue condenada a 10 años de cárcel, justamente, por la forma cómo se hizo de la Presidencia del Senado, que luego le permitió llegar al poder. La exmandataria afirmó en reiteradas ocasiones que su mandato fue legal y pone como prueba el funcionamiento del Legislativo y la probación de normas.

