Richter desahucia amnistía para «perseguidos políticos» y califica de «chantaje» pedido de revocatorio

Pidió que en el país se deje la búsqueda de impunidad y recordó que el general Hugo Banzer nunca pagó sus responsabilidades, y cuando se acercaba la justicia generó con García Meza el golpe de 1980 y el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otros dirigentes para tapar todo aquello. “Eso mismo se quiere repetir ahora. Cada golpe tuvo una consecuencia en vidas humanas, y la decisión es que haya justicia en Bolivia”, expresó Richter.

El vocero no señaló que Luis García Meza sí fue encarcelado y condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, y pese a que fue sanguinario, fue procesado a través de un juicio de responsabilidades, lo que no sucedió con Jeanine Áñez, procesada en la justicia ordinaria y a quien mencionó en la entrevista. “Áñez ya tiene una sentencia de 10 años, eso ya está juzgado. No es una detenida política, paga su condena. Camacho es un investigado, con detención preventiva por buscar esquivar las convocatorias de la justicia, porque en 2019 hubo muertos y él debe hacerse responsable. No hay manto de impunidad para los autores de las masacres. Hay militares y policías que también están sentenciados”.