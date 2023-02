Senador del MAS pide a Evo revelar cómo manejó y cuánto pagada a los guerreros digitales

El líder del MAS acusó a la Viceministra de Comunicación de desviar de dinero de contratos publicitarios para financiar a los guerreros digitales y cuentas falsas.

Fuente: ANF

El senador Félix Ajpi (MAS) subrayó este lunes que los denominados “guerreros digitales” se crearon durante el mandato del actual líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, y le pidió que revele cómo se manejaba y cuánto pagaba a cada uno ellos.

“Eso ustedes están diciendo, (se) creó en el gobierno del compañero Evo Morales y él tiene amplio conocimiento y debería mostrar: ‘yo hacía esto, yo pagaba tanto y ahora están pagando parece (el) doble’. Yo creo que eso es más correcto”, declaró Ajpi ante la consulta de que cuándo se creó los “guerreros digitales”.

Para el legislador es una conjetura la observación que realizó el líder del MAS en relación con las cuentas de Facebook eliminadas, dijo que cuando se realiza una denuncia debe tener los respaldos y las autoridades deben investigar el caso.

“El mal manejo de los recursos del Estado se denuncia, yo puedo hablar muchas cosas y, por lo tanto, si no tengo pruebas contundentes, mal puedo informar a ustedes”, indicó.

Morales aseguró el domingo que el Gobierno desvía dinero de contratos publicitarios para financiar a los guerreros digitales y sostener las cuentas falsas que fueron desactivadas por Meta (Facebook) usadas para atacar a la oposición.

“Es gravísimo, los llamados guerreros digitales, yo decía en algún momento son mercenarios digitales, todo mentira, especialmente con Evo Morales. Tarde o temprano se sabe, nada se oculta en la vida y también sé quién paga, cómo sacan plata. La viceministra de Comunicación exactamente de qué canal saca, cuánta plata para pagar ocultamente estas cuentas. No está facturado. Por decir a vos, Kawsachun Coca, te doy por publicidad, es legal eso, contrato por 100 mil dólares, pero tienes que devolverme 50 mil dólares. Y después pagar a sus supuestos guerreros digitales que hacen guerra sucia. Es eso, me aguanto, no digo nada públicamente”, aseguró en entrevista con la radio Kawsachun Coca.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró que se enmarca únicamente en la gestión del Gobierno y cree que las denuncias no deben basarse en rumores sin fundamento. Anunció la petición de una auditoría al Ministerio de la Presidencia sobre la distribución de publicidad gubernamental.

“Para alejar cualquier sospecha es que como viceministra de Comunicación he solicitado al ministerio de la Presidencia una auditoría de todos los procesos que tenemos con los medios de comunicación en términos de difusión de publicidad y también de la difusión de las redes sociales”, informó Alcón.

El diputado del MAS, Ramiro Venegas, exigió a la viceministra Alcón dar respuestas a las observaciones sobre los “guerreros digitales”.

“Yo más apuntaría al Gobierno central que está detrás de este ‘ciber-terrorismo’ porque en realidad están aplicando en las páginas del Facebook, (…) ya han desmantelado una serie de cuentas falsas”, indicó.

En análisis del parlamentario, los que están detrás de las cuentas falsas eliminadas por Facebook están los ministros de Gobierno y Justicia, Eduardo Del Castillo e Iván Lima, además de Alcón.