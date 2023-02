Shakira y Piqué se habrían dado una segunda oportunidad pero no funcionó

Siguen apareciendo revelaciones de lo que ocurrió tras bambalinas en la separación de Shakira y Gerard Piqué en 2022. El mediático final de la relación entre la cantante y el exfutbolista ha llevado a que los paparazzi sigan cada paso de ambos, y en el caso del exjugador del FC Barcelona el seguimiento incluye a su nueva pareja, Clara Chía . Las informaciones recientes hacen eco de que hubo un intento por parte de ambos por seguir adelante a pesar de la infidelidad de Piqué, pero esta vía no surtió el efecto esperado.

De acuerdo con información publicada en El Periódico de Barcelona el viernes 10 de febrero por Lorena Vásquez, periodista de entretenimiento y responsable del podcast Mamarazzis, que ha cubierto ampliamente esta historia, sostiene que Piqué buscó a la colombiana luego de su primera separación, en marzo de 2022, buscando enmendar las cosas. La comunicadora también señaló que Shakira en ese momento decidió darle una segunda oportunidad a su pareja:

“Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz”

Vásquez dio algo de contexto a lo ocurrido durante la separación de la pareja en marzo de 2022, detallando la existencia de una crisis matrimonial desde unos meses antes:

Acto seguido, Lorena Vásquez señaló que todo esto ocurría en un momento en el que la barranquillera aún no sabía de la existencia de Clara Chía, lo que sería el punto de quiebre que hizo de esta historia, algo que se manejaba en los círculos privados de los involucrados, pasara a ser de dominio público:

“Estuvieron un mes separados sin que la noticia trascendiera a los medios y solo el entorno más cercano conocía la situación. Lo que Shakira no sabía era que una joven llamada Clara Chía ya había aparecido en la vida de Piqué unos meses antes. Primero, como amiga especial, más tarde como compañera de trabajo. Lo que vino después es de sobras conocido”

La comunicadora compartió el testimonio de una persona allegada a Shakira, que ratificó que la colombiana no sabía nada de la relación que sostenía el hoy empresario con Clara Chía:

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”