Suárez denuncia nuevo intento del MAS de usar la justicia para en ir contra la voluntad del pueblo

Audiencia. Desde la Gobernación denunciaron que la audiencia de acción de cumplimiento planteada por el MAS forma parte de la estrategia de culminar el golpe a Santa Cruz

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

“El gobernador Luis Fernando Camacho no fue notificado a la audiencia de acción de cumplimiento presentada por el MAS”, así lo indicó Efraín Suárez, asesor de gestión de la Gobernación, en tanto esto no suceda, dijo que esta audiencia tendrá que suspenderse, caso contrario se estarían violando los derechos de la primera autoridad cruceña.

Agregó que esta nueva arremetida del MAS forma parte de la estrategia de dar un golpe a la Gobernación y de ir en contra de la voluntad del pueblo cruceño, que en dos oportunidades (la primera en las urnas y la segunda en un Cabildo) eligió que Luis Fernando Camacho sea el gobernador del departamento de Santa Cruz.

“El MAS está pidiendo a su brazo operativo, la justicia, señores pongan al gobernador que yo quiera. Para qué quieren emborrachar a la población con sucesión temporal o suplencia gubernamental, hay que ser realistas, más allá de lo jurídico acá hay una intención política y dictatorial, que el masismo quiere poner al gobernador por encima de la voluntad del pueblo”, indicó Suárez.

Con relación al artículo 25 del Estatuto Autonómico, el asesor de la Gobernación resaltó que los vocales de la sala que asumirán este proceso no pueden disponer algo que no comprende la norma en torno a la ‘ausencia temporal’, asumiendo que es de conocimiento de todos los bolivianos el paradero del gobernador y que desde ese lugar continúa ejerciendo su cargo.

“El tribunal no puede hacer interpretación del Estatuto, solamente puede decir cúmplase o no se cumpla y como la norma no establece que es una ausencia temporal, los vocales si estuvieran fallando en ese sentido estarían vulnerando sus competencias, emitiendo resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y en contra de la población que votó por Camacho en las urnas”, acotó.

Para concluir, Suárez denunció que en este proceso el vicegobernador Mario Aguilera también es una víctima del masismo porque lo quieren obligar a asumir la Gobernación con la amenaza de que de no hacerlo “lo meterán preso”.