Tarija: En menos de dos meses, la FELCN secuestró cerca de 200 kg de droga en el departamento

Fuente: elPeriódico

Explicó que este índice está aumentando con relación a años anteriores.

Por ejemplo, entre los últimos casos figuran tres operativos con resultados positivos, el primero de ellos se realizó en la Terminal de Buses, identificando equipaje que contenía 8.3 kilogramos de marihuana, procedente de Cochabamba y que era transportada hasta el municipio de Bermejo.

“El segundo caso se ha realizado también en la terminal, en la empresa Sama, donde gracias a nuestro can se ha logrado identificar un parlante que en su interior tenía 240 gramos de marihuana, quiero resaltar el trabajo de los efectivos y del can que, sin su ayuda, no hubiésemos logrado identificar la sustancia, de ambos casos no existe personas aprehendidas pero se está realizando el proceso de investigación, ya que contamos con los nombres del remitente y el destinatario”, acotó.

El tercer caso se presentó en la localidad de Campo Grande, carretera al Norte, donde efectivos policiales de la FELCN constataron que en un vehículo procedente de Potosí, un sujeto de 48 años se encontraba transportando dos cajas de cartón que contenían 14,8 kilogramos de marihuana, mencionó, por citar los tres últimos operativos.