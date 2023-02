Tarija: Representantes de la subcentral de San Agustín denuncia la tala indiscriminada en bosques y montes

Redacción Central / Bolinfo / Tarija

Fuente: El Periódico

Este accionar, estaría detonando severos daños ambientales, por lo que instan a las autoridades de Tarija a tomar acciones al respecto.

“Esto se nos está afectando cada vez más y es muy preocupante para nosotros, la verdad que ya hemos dicho en anteriores manifestaciones que hicimos, que no vamos a ser cómplices, pero no sentimos solos, atados de manos, porque a pesar de que hay voluntad de los comunarios para hacer este control, pero la misma ley no nos permite, a nosotros como población a hacer este control social”, dijo, el ejecutivo de la Sub Central de San Agustín, Rolando Romero.

En este sentido Romero, informó que el Cedro, es un árbol que está en peligro de extinción, y el mismo está siendo víctima de una tala indiscriminada que es llevada a cabo en diferentes bosques y montes.

“Hemos hecho un rastrillaje donde se ha podido ver que el Cedro está en peligro de extinción y acabándose el Cedro se van a ir los Nogales y demás plantas de los montes, necesitamos el apoyo de la población de Cercado, quizás no todos saben que de aquí a 56 kilómetros, existe un bosque, similar al de Tariquia o talvez mejor, con árboles con un grosor de más de 10 metros, así que rinden en el tema de madera, por ese interés hay un tráfico de la misma, mediante una cadena que trabaja fuertemente a hacer el robo de nuestro bosque”, dijo Romero.

En este contexto ele ejecutivo, manifestó que en el rastrillaje que se desarrolló se pudo contabilizar que aproximadamente cerca de 20 mil cedros fueron cortados tan solo en esa área, y sumando a todo el lugar en general, la cifra afectada, puntualizó, es grandísima.

“Dentro de la misma comunidad, hay personas que se prestan a este tráfico de madera, la sacan en burro y en la zona de Canchones y San Agustín, están quienes hacen este daño ambiental, hasta los carpinteros y transportistas están involucrados, hacemos conocer al Ministerio Público para que tome acciones de incumplimiento de deberes”, dijo Romero.

“Nosotros como población no podemos quedarnos callados ante este tremendo daño ambiental que están haciendo, bajo intereses propios”, dijo Romero.

A pocos metros de Cercado, hay un bosque que es parte del pulmón de Tarija. “La población tiene que juzgar este tema, por favor necesitamos de su apoyo, reiteramos que este es el primer aire que respiramos en la ciudad, cuenta con áreas verdes especiales, gran cantidad de árboles y naturaleza pura y limpia, y que vengan a hacer este dañó tan grande no nos parece justo, está área es parte del pulmón de Tarija”, dijo ejecutivo de la Sub Central de San Agustín, Rolando Romero.