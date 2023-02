Tarija: Según estudios ambientales, El Temporal y El Portillo serían las zonas para la planta de tratamiento de aguas residuales

Redacción Central / Bolinfo / Tarija

A lo largo de la semana, la Federación de Juntas Vecinales junto a vecinos del barrio San Luis, manifestaron su preocupación ante la falta de soluciones en el marco del emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, los mismos puntualizaron que año tras año, ninguna autoridad estaría tomando acciones al respecto, mientras tanto, la contaminación incrementa de sobre manera.

“Desde el Concejo Municipal, estamos ubicando lugares para que puedan ser llevadas estas plantas de tratamiento y dejemos de contaminar los ríos, esto es una tarea gigantesca, que no solo le toca al Gobierno Municipal, si no también a los otros niveles de gobierno, tanto al departamental, como al nacional, yo quiero recordar, que en el resto del país, estas plantas han sido construidas por su alto costo por el Gobierno Nacional, no puede ser que los tarijeños, seamos, bolivianos de tercera, de cuarta o de quinta, y que no atiendan esta prioridad”, dijo Castellanos.

En este sentido Castellanos puntualizó que, es importante que, para solucionar esta problemática ambiental, todos los niveles del estado, estén dispuestos a trabajar de manera conjunta y coordinada, subrayando, que la tarea del Municipio, es ubicar el lugar, considerando que hay varias opciones que ya se han tomado en cuenta.

“Estamos haciendo una ley, en la cual hemos ubicado algunos sectores en los que pueden estar ubicadas estas plantas, reuniendo todas las condiciones para ello, los mismos están entre El Portillo y El Temporal, hay un punto que es lugar más bajo del Valle Central de Tarija, en lo que respecta a la Provincia Cercado, y ahí posteriormente al tratamiento de estas aguas pueden ser utilizadas en un canal de riego, siendo óptimas para la agricultura, siendo un canal de gran dimensión , donde puede recoger toda la capacidad de esta planta”, dijo Castellanos.

El mismo, destacó que ubicaron aproximadamente 15 hectáreas, ante las que se tendrían que hacer los trámites correspondientes, para que puedan estar ubicadas al criterio de la comisión técnica del concejo municipal.

“Realmente esta es una preocupación para todos los tarijeños, sobre todo hemos visto en estos últimos días, que ha salido el barrio San Luis dando su criterio, lógicamente las lagunas de oxidación están en esta zona y es alarmante, porque este es un foco de infección bastante grave con malos olores, pero también con la presencia de los mosquitos en esta época de temporada de lluvia, creemos que realmente el problema de fondo, es que el Gobierno Municipal, que tiene la competencia exclusiva en la planta de tratamiento y servicios básicos, no está ejerciendo su labor”, dijo la concejal Raquel Ramos.

En este contexto, recalcó que es prioritario que el Municipio, de una vez por todas defina el lugar en especifico para desplazar a dicha planta de tratamiento, argumentando que en San Luis hay un conflicto social, el cual ha alegado bajo previos estudios, los motivos por los que no se puede considerar esta zona.

“Ese tema lo tiene que ver el señor alcalde, si no se va a hacer en San Luis, tiene que ver, en donde de una vez por todas se va a realizar, se tiene que volver a hacer otro estudio, y no sé quién lo va a pagar, porque hay que recordar, que el primer estudio lo ha pagado el Gobierno Nacional en la gestión de Evo Morales, y no se pueden volver a financiar dos estudios”, dijo Ramos.

