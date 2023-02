Torrico minimiza denuncia contra el hijo del presidente y cuestiona que se metan con su familia

Fuente: erbol.com.bo

El viceministro de coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, minimizó la denuncia del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, en contra de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce y cuestionó que metan con su familia o de cualquier político.

“Se están acostumbrando mucho a meter a las familias. Los que hacemos política somos uno, no se mete tu esposa, tus hijos, yernos, nadie. Eres tú el que hace política, por lo tanto, el debate no tiene que ser de cocina, tiene que ser ideológico, programático, político; no es, dice, no dice”, sostuvo.

Arce Mosqueira fue denunciado por el legislador del ala “evista” por presuntos “negociados” con empresas internacionales relacionado a la explotación del litio, incluso, mucho antes de que su padre asumiera la presidencia.

Puso como ejemplo una serie de correos y videollamadas efectuadas, supuestamente, por el hijo del presidente a al menos dos empresas rusas en 2020 y 2021, las cuales estuvieron entre los finalistas para la explotación del litio.

No obstante, Torrico dijo que cuando surgen ese tipo de versiones, generalmente no le da “mayor atención”, porque lo toma “de quien viene”.

“No sé si el hijo del presidente lo haga (estar implicado en el presunto negociado), pero dañar con supuestos a la familia, creo que está mal, hay que empezar, hay que hacer política”, sostuvo.

El diputado también el MAS, pero del bloque “renovador”, Rolando Cuéllar, calificó como “mucha bajeza” y “infamia” la denuncia formulada por su colega Héctor Arce y en todo de burla consideró que necesita en ir a un “manicomio”.

“No se puede meter con lo más íntimo, la familia del presidente Luis Arce, nadie le gustaría que se metan con el hijo de cada persona”, sostuvo y ratificó, por el contrario, las denuncias que hizo en contra del su colega por presunta corrupción cuando fue alcalde de Omereque en Cochabamba.

“Ya está de buen tamaño, se dan cuenta, uno dice algo y el otro: ah lo voy a denunciar; entonces, cerremos esta cosa (el Legislativo) y vámonos a la Fiscalía, eso sería lo más fácil para todos”, añadió.