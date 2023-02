Trágico: Niño de 8 años muere tras ser embestido por un minibús

En medio de lágrimas y aún con sus prendas manchadas de sangre, una pareja de esposos pide justicia, por la muerte de su pequeño hijo, quien habría sido embestido por un minibús, que pasó con alta velocidad, en El Alto.

Fuente: Red Uno

Un niño que en estos días cumpliría 8 años de vida, murió este viernes en la ciudad de El Alto, tras ser embestido por un minibús que según la denuncia de la madre del menor iba a gran velocidad.

Los padres trasladaron al niño a Clínica Fides de la ciudad de El Alto, sin embargo, el menor ya había fallecido, la madre tenía en su prenda gran cantidad de sangre, el minibús se habría dirigido a alta velocidad, por lo que el chofer fue capturado.

“Estábamos por cruzar esa avenida, yo me fije a ambos lados, pero no entiendo como ese minibús apareció y lo atropelló, luego se pasó de largo, si no fuera por los minibuses parados se hubiera escapado”, relató entre lágrimas la progenitora.