Tribunal de Apelación de La Haya definirá en abril recurso de nulidad de Bolivia en el caso  BBVA

El Tribunal de Apelación de La Haya definirá en abril si da curso o no al recurso de nulidad presentado en contra de un fallo favorable a BBVA, informó el Procurador, Wilfredo Chávez.

Fuente: ABI

“Hemos presentado un proceso de nulidad, de anulación del laudo, que está pendiente por vía de pronunciamiento en el Tribunal de Apelación de La Haya, capital de los Países Bajos, esto se va a conocer este año, a partir del abril”, indicó durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas final 2022 en la ciudad de El Alto.

La ABI informó el 13 de diciembre de 2022 que la PGE presentó el 11 de octubre de 2022 el recurso de nulidad en el Tribunal de Apelación de La Haya en procura de revertir la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que determinó que Bolivia debe pagar una indemnización de $us 105 millones a la empresa española BBVA (como socia mayoritaria de la Administradora de Fondo de Pensiones BBVA Previsión AFP S.A.), por la nacionalización de sus acciones.

En el marco del Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 29 de octubre de 2001 entre la entonces República de Bolivia y el Reino de España, en el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) inició un procedimiento arbitral contra el Estado boliviano por la nacionalización de sus inversiones en BBVA Previsión AFP, que inició en mayo de 2017, por la sanción de la Ley 065 de Pensiones.

La demanda la presentó en el CIADI el 10 de septiembre de 2019, pese a que Bolivia se retiró de ese tribunal en 2007. Posteriormente, el 23 de marzo de 2020, el Estado boliviano respondió a la acción junto con un estudio económico pericial realizado por la empresa “The Brattle Group”.

Entre el 21 y 22 de diciembre de 2020, se llevó a cabo reuniones virtuales con el Estudio Jurídico Internacional “Guglielmino Derecho Internacional”, junto con las altas autoridades de la PGE, así como personal de la APS, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Gestora Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo, también con exautoridades vinculadas con el caso, para la presentación del escrito de dúplica, el que fue presentado el 12 de febrero de 2021.

Habiendo concluido con la fase de exhibición de documentos, se pasó a la audiencia “Sobre fondo y jurisdicción planificada”, que se celebró entre el 21 al 25 de junio del 2021.

En julio de 2022, el tribunal arbitral del CIADI determinó que Bolivia debe pagar una indemnización de $us 105 millones a la empresa española BBVA.

El Gobierno boliviano rechazó la determinación y denunció que el CIADI no tomó en cuenta las pruebas presentadas y por ello planteó el recurso de nulidad.

Chávez señaló que la pretensión inicial de BBVA era de $us 197,5 millones de dólares y hasta $us 20 millones por los intereses. Sin embargo, esa cifra fue reducía a $us 105 millones y podría ser anulado dependiendo de la decisión final del Tribunal de Apelación de La Haya.