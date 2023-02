Twitter comenzará a cobrar por esta función de seguridad

Fuente: Link

Tal como anunció el equipo de Twitter, la autenticación de dos factores por mensaje de texto dejará de ser una opción gratuita dentro de la plataforma. Si quieres esta medida de seguridad para tu cuenta, tendrás que pagar.

Si tienes habilitada la función de «autenticación de dos factores por mensaje de texto», puede que ya hayas recibido un correo electrónico de Twitter informándote que pasará a ser una función de Twitter Blue. Junto con este aviso, verás que te anima a que desactives la función si no quieres perder el acceso a tu cuenta.

Si bien no un ajuste que tengas que realizar a las apuradas, tiene un fecha límite: el 19 de marzo. Así que tienes hasta esa fecha para desactivar esta función de seguridad y buscar otra forma de proteger tu cuenta.

Después del 20 de marzo de 2023, ya no permitiremos que los suscriptores que no sean de Twitter Blue usen mensajes de texto como método 2FA. En ese momento, las cuentas con mensajes de texto 2FA aún habilitados lo tendrán deshabilitado. Deshabilitar el mensaje de texto 2FA no desasocia automáticamente su número de teléfono de su cuenta de Twitter.