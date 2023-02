Un niño picado por un alacrán en Santa Cruz está con riesgo de perder la vida, señala su madre

Fuente: UNITEL

Un niño de cuatro años está internado desde la noche del sábado en el Hospital de Niños de Santa Cruz tras ser picado por un alacrán. El menor está con pronóstico reservado y con problemas de respiración, explicó

María Padilla, la madre del pequeño se encuentra siente impotencia y se encuentra desesperada pues su hijo de cuatro años está internado en el hospital.

“Tiene dificultes para respirar Está saturando a 60 (sobre100)”, dijo ls mamá.

La madre explicó que la picadura ocurrió en su domicilio en el barrio La Bélgica en la capital cruceña. El pequeño se descompuso, motivo por el que fue trasladado hasta el Hospital de Niños.

“Necesito ayuda para mi hijo. Ya se activó el veneno (del alacrán) en su cuerpo”, contó la mamá, entre sollozos.

La preocupación sobre la salud de su hijo se explica porque el menor fue operado anteriormente en dos oportunidades en el corazón ya que padece una cardiopatía.

La madre contó que hasta la mañana de este domingo los médicos le indicaron que su pequeño necesita un medicamento especial contra las picaduras del alacrán y que no está disponible en Bolivia.

“No me han dado la receta, solo me han dicho que necesita ese medicamento y que no está disponible en Bolivia”, contó la madre.

Desde la noche del sábado María Padilla se encuentra en el Hospital de Niños. Las personas que deseen solidarizarse pueden contactarse con ella llamando al 621-10981.

Fuente: UNITEL