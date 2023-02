Viacha: antes de desaparecer, menor contó a sus amigas que su madre era víctima de violencia

La menor de 12 años contó, a una compañerita de colegio, la violencia que su padrastro ejercía contra su madre, quien murió en su domicilio en Viacha. Temen por la seguridad de la niña y sus dos hermanos

“ Estamos preocupados , buscando el paradero el paradero de la estudiante y no podemos ubicarla en ningún lugar ”, indicó Emilio Carvajal, director de la unidad educativa donde asistía la mayor de los hijos de la mujer.

Este viernes se cumplen seis días desde que los hijos de la mujer, que murió en su domicilio en el municipio paceño de Viacha, no asisten a clases. Esta misma jornada se conoció que la menor reveló a sus amigas que su mamá era víctima de maltrato.

Carvajal relató que laa quien llamaba ‘tío’ y era padre de sus dos hermanos,Por lo que creen que la muerte de la mujer fue un feminicidio y no por Covid-19 como aseguraron unos familiares de la víctima.

El último día de la niña asistió a clases, el pasado jueves, contó entre lágrimas a sus compañeritas la violencia que su madre sufría.

“Ella dijo que su ‘tío’ le estaba pegando a su mamá y que su mamá estaba llena de sangre en la cara. Su cuarto dice que estaba lleno de sangre”, relató la compañerita de colegio de la niña.

“Ese día estaba llorando por la puerta”, agregó la menor, quien también se encuentra preocupada por la seguridad de su amiga.

“Lo último que dijo es que no quería ir a su casa. No quería regresar porque igual su ‘tío’ igual le iba a pegar a su mamá. Me da miedo que su ‘tío’ venga por mí”, relató la niña.

Hace una semana que los tres hijos de la víctima, de 25 años de edad y oriunda de Beni, y su esposo, ahora sospechoso de feminicidio, desparecieron.

Se conoce que hace algunos días en este domicilio, se celebró el bautizo del hijo más pequeño de la familia, festejo que se extendió por varios días, según los vecinos.

El pasado jueves, la hija mayor de 12 años acudió hasta una tienda de la zona y pidió ayuda para su madre; sin embargo, horas después, la menor regresó para comprar velas, asegurando que su mamá había perdido la vida.

Ante la alerta, la dueña de este negocio pidió ayuda a los demás vecinos. Tras indagar, la familia de la víctima aseguró que el deceso fue por Covid-19.

Los vecinos denunciaron el hecho, pero observaron que el velorio y una mudanza se llevaron a cabo ese mismo día.

Cinco días después, llegaron la Policía y la Fiscalía pero ya no encontraron a nadie.