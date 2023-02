Vicegobernador: “Hay dos opciones, asumir o te vas preso…”

Mario Aguilera, el vicegobernador de Santa Cruz rompió el silencio minutos después de que se conociera la decisión de los vocales de la Sala Constitucional Tercera de suspender la audiencia para resolver la Acción de Cumplimiento, donde se debía decidir si se ordena judicialmente el reemplazo temporal del gobernador Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en el penal paceño de Chonchocoro.

“Hay dos opciones, asumir o te vas preso; y una tercera opción que parece que a mucha gente le gustaría, de que yo quede de traidor o de cobarde y renuncie”, declaró esta mañana el vicegobernador desde su despacho en la Gobernación a un medio televisivo, a tiempo de asegura que aún nadie le ha pedido su renuncia, aunque también reconoció que “en algunas conversas aparece como una alternativa…”

Aguilera, que semanas atrás estuvo fuera del país atendiendo gestiones a nombre de la Gobernación cruceña, reconoció que hay presiones en torno a lo que sucederá con los destinos de la Gobernación y dijo que estas semana, antes de llegar a la fecha fijada por los vocales para realizar la audiencia, será un tiempo de análisis y de conversaciones.

“Si yo renuncio y quiero que esto quede claro, si el vicegobernador que responde al proyecto político del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca renunciara, la Asamblea (Legislativa Departamental de Santa Cruz) tendría que elegir a un gobernador interino por tres meses y llamar a elecciones”, precisó la autoridad departamental e preguntó, “¿eso es lo que quieren…?”

De acuerdo con las declaraciones de Aguilera, su compromiso con el proyecto político que encaró con el gobernador Camacho está firme “hasta ahora más firme”, aunque reconoció: “Hay presión de adentro, de afuera, de arriba, de abajo y de todos lados, esa es la verdad…”

DOBLE MOLESTIA

Si bien el vicegobernador dijo que estas semanas serán de análisis y conversaciones, también reveló algo que hasta ahora nadie se había animado a admitir desde la fuerza política Creemos en la Gobernación.

“Yo he sido alejado o he dejado de tomar participación en las decisiones que toma, envuelve o presenta Creemos a la sociedad como entidad política. Fui jefe de campaña del Gobernador y después asumí el cargo como Vicegobernador y me apartaron o me aparté o nos alejamos de la toma de decisiones políticas en Creemos… esa es la verdad, le guste a quien la guste, le sorprenda a quien le sorprenda”, disparó Aguilera de quien tiempo atrás se había indicado, estaba alejado del gobernador Camacho.

Aguilera reitero varias veces que su compromiso y amistad con Luis Fernando Camacho se mantiene firme, lo mismo que su compromiso con la gestión por la que trabajaron, pero hoy reveló el alejamiento en las decisiones de la principal fuerza política opositora departamental.

De igual forma dijo estar molesto con los comentarios que se vienen haciendo sobre la decisión que puedan tomar los vocales frente al pedido del MAS, ya que se había mencionado que si lo hace Aguilera este se convertiría en un traidor a Santa Cruz.

“Hay que preguntarles a los secretarios qué es lo que están diciendo a quién se refieren, porque es algo que me tiene muy incómodo, que estén manoseando mi nombre y a la institución, que es la Vicegobernación, como si fuera moneda de cambio. Señores este cargo viene con el Gobernador, responde al trabajo político que hemos hecho para representar a nuestro pueblo en la democracia y representar a esta institución…”, concluyó el Vicegobernador.