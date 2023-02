Viceministro defiende actualización curricular fruto de la participación

También resaltó la importancia de la enseñanza inicial de lenguas como la extranjera, especialmente para que se abran oportunidades a becas en otros países.

Aseguró que no se aumentaron nuevas materias o carga horaria, y que siempre se ha llevado ajedrez en Educación Física, pero quizás no se le estaba dando énfasis. «En la gestión 2010, cuando se inauguraron los Juegos Plurinacionales, ya estaba el ajedrez, pero ahora queremos que sea sistemático, no solo para los Juegos Plurinacionales, igual con robótica», defendió.