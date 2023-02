“Ya no es un sueño que me encontraron, ya tengo ánimo de sonreír”, expresa Jhonattan, quien estuvo 31 días en la selva

Beni.- Jhonattan Acosta estuvo 31 días extraviado en la selva de Baures, en Beni. “El hombre milagro” que estuvo en la selva cerca de jaguares y peleó con puercos de tropa, ahora está junto a su familia.

Sus familiares no se cansaron de buscarlo y hoy pueden volver a abrazarlo. “La verdad que ya tengo ánimo de sonreír. Ya me creo que me encontraron, que esto es una realidad. Ya no es un sueño, estoy muy contento y agradecido”, dice el joven después de cuatro días de haberse reencontrado con sus seres queridos.

Su estado de salud es estable, está en su vivienda junto a sus familiares, pero tiene un sin fin de historias de lo que vivió en estos 31 días en la selva. De este tiempo, recuerda que veía sobrevolar avionetas, pero jamás imaginó que desde estas le lanzaban agua y comida, con la esperanza de que él las encuentre.

En este mes, su objetivo era llegar a la orilla del río y desde ahí rodearlo, para así poder retornar donde sus familiares.